Bryan Mendoza noquea y manda al hospital a Hugo Camberos | ¿Qué fue del canterano de Pumas que hizo llorar a medio México?

En el Estadio AKRON se presentó una pelea tras el partido de Liguilla de la Liga de Expansión MX. El jugador del Celaya Bryan Cobra Mendoza golpeó por la espalda y mandó al hospital al elemento del Tapatío, los locales, Hugo Camberos.

La artera agresión de Bryan Mendoza provocó que Camberos cayera noqueado, por lo que fue enviado a un centro médico para su valoración y observación. El jugador del cuarto rojiblanco tiene 17 años de edad y se encuentra en el hospital.

La bronca entre los futbolista de Tapatío y Celaya se presentó en los vestidores, en donde la Cobra Mendoza, exjugador de Pumas y Atlante, agredió a Camberos. El hecho dio pie a que la Comisión Disciplinaria iniciara una investigación.

Bryan Mendonza cuando jugaba en Pumas, en un duelo ante Tijuana en el Torneo Apertura Guard1anes 2020 de la Liga MX Foto: Mexsport

“Después del partido de ayer entre Tapatío y Club Celaya de Liga Expansión, los Comisarios reportaron percances en la zona de vestidores del Estadio Akron ante lo cual, desde la Comisión Disciplinaria, iniciamos de oficio a recabar toda la información necesaria para determinar el procedimiento a seguir apegados a los reglamentos", se lee en un comunicado de la FMF en X.

¿Quién es Bryan Cobra Mendoza?

Bryan Mendonza es un futbolista de 26 años de edad, nacido en Acapulco, Guerrero. Se formó como profesional con los Pumas de la UNAM, equipo en donde debutó en 2019 entrando de cambio en un partido ante Tigres.

Su primer gol como profesional se dio en la Jornada 8 del Apertura 2019 ante el Toluca, para una fecha después marcar el tanto del empate ante América en un Clásico Capitalino disputado en el Estadio Azteca.

El Cobra se hizo famoso porque después de su gol ante los Diablos Rojos dio una entrevista para TUDN en donde conmovió a medio México al dedicarle la anotación a su madre fallecida.

“Es dedicado para mi mami que está en el cielo. Estaría muy orgullosa de mi, me estaría dando abrazos, me diría que lograra esto y lo estoy logrando gracias a ella y a mi Dios. Yo quería que mi madre me viera aquí, que estuviera aquí conmigo”

Con Pumas el Cobra Mendoza fue campeón en divisiones menores ante Chivas, pero no tuvo regularidad en los auriazules y salió del club. Jugó en Atlante, Atlético Morelia y ahora en Celaya en la Liga de Expansión MX.

