Canelo Álvarez explota y no se calla nada contra los que hablan de él y de sus rivales

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez se encuentra en medio de una controversia en el mundo del pugilismo en relación a su negativa a pelear contra el mexicoamericano David Benavidez.

A pesar de las críticas y cuestionamientos recibidos en los últimos meses, el Canelo ha confirmado que su próxima pelea será el sábado 4 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, donde se enfrentará al invicto tijuanense Jaime Munguía.

Ante las preguntas sobre su supuesta evasión de enfrentarse al 'Red Flag', el boxeador tapatío reaccionó declarando que estas críticas forman parte de una historia recurrente en su carrera.

"Si le gano a Benavidez, dirán: 'Oh, ¿por qué no te enfrentas a este otro tipo?' Mira mi historia, he hecho de todo en el boxeo. Lo he hecho todo”, comentó Saúl Álvarez.

Según sus propias palabras, enfrentar este tipo de situaciones con boxeadores de alta calidad no es algo nuevo para él, recordando la derrota ante Floyd Mayweather en 2013 como la excepción a su historial de triunfos.

Canelo no se niega a pelear contra Benavides

La expectativa entre millones de seguidores del boxeo por presenciar un combate entre Canelo y Benavidez es evidente, tanto por el emocionante enfrentamiento que representaría como por las implicaciones económicas que conllevaría.

“Sí, siempre sucede: Erislandy Lara, Austin Trout, Floyd Mayweather, Miguel Cotto, Gennady Golovkin, Daniel Jacobs, Callum Smith, Billy Joe Saunders. Al final les gané a prácticamente todos”, añadió el tapatío

Sin embargo, otro factor importante en esta polémica decisión de Álvarez es que Benavidez es su retador obligatorio del CMB en la categoría de las 168 libras.

A pesar de las especulaciones sobre una posible sanción por parte del organismo, hasta el momento no se ha producido ninguna acción al respecto.

¿Por qué aceptó Canelo enfrentar a Munguía?

David Benavidez, por su parte, ha anunciado que explorará otras divisiones ante la negativa de Canelo, demostrando así su determinación y ambición en el mundo del boxeo.

Fue Fernando Beltrán, promotor de Munguía y director de Zanfer Boxing, quien habló sobre las cláusulas que hay en la reyerta, pero aclaró que no existe una sobre rehidratación, práctica por la que el Canelo ha sido acusado de mermar físicamente a sus rivales.

"(Sobre si hay cláusula de rehidratación) No, la verdad no. La negociación, una vez que entró (Eddy) Reynoso a la negociación, fue rápida y fácil", comentó Beltrán en ProBox TV y agregó que sí hay cláusula de revancha.

"Eso sí, de revancha sí hay, de revancha sí hay, pero lógicamente la experiencia está del lado de Canelo", añadió el promotor de boxeo que ha trabajado al lado de figuras como Erik “El Terrible” Morales, Jorge “Travieso” Arce, Julio César Chávez y más.

