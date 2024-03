David Benavidez deja claras las razones por las que Canelo Álvarez no acepta la pelea; ni el dinero, ni los promotores

Lo que en un momento parecía factible cada vez luce más y más lejano. La pelea entre Canelo Álvarez y David Benavidez al parecer no está pronta a suceder, pues el boxeador mexicoamericano dejó claros los motivos por lo que no enfrenta al tapatío.

Aunque es el retador mandatorio de la CMB, es campeón interino y es el rival más fuerte que hay en las 168 libras, en donde Saúl Álvarez es rey absoluto, Benavidez sigue sin recibir su oportunidad por el título y aseguró que es por culpa del Canelo, así de simple.

"La razón por la que esta pelea no se llevará a cabo es porque Canelo no quiere que suceda, simple y llanamente", declaró el Bandera Roja, quien a su vez aseguró que: "Es frustrante, pero al final del día también me da mala fama".

David Benavidez es campeón interino de las 168 libras Foto: AP

David Benavidez se cansó de esperar al Canelo, por lo que buscará nuevos retos en su carrera y subirá a las 175 libras para medirse por el cetro interino versión CMB, lo que lo convertiría en dos veces campeón interino, pues también lo es en 168 libras.

El Monstruo Mexicano ha hecho todo lo posible para tener su pelea con el Canelo Álvarez, pues ofreció parte de su bolsa al boxeador mexicano, quien se dice ganaría más de 60 millones de dólares por el combate, por 5 mdd que se quedaría Benavidez tras reducir sus ganancias.

Así, y con las palabras que dio el Bandera Roja, queda claro que el dinero no es problema y es Saúl Álvarez el que no quiere medirse ante el que podría ser su prueba más difícil en el peso supermedio.

Canelo podría perder su cetro del CMB tras negativas

El púgil mexicano Canelo Álvarez recibiría un tremendo castigo por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) si se sigue negando a pelear con David Benavidez, esto de acuerdo con palabras del propio boxeador mexico-americano.

Benavidez es el retador mandatorio del CMB en las 168 libras, en donde Saúl Álvarez es el campeón regular, no solo de este organismo, pues también lo es de los otros tres entes rectores del boxeo más importantes del mundo.

“Estuve hablando con Luis de Cubas y Mauricio Sulaimán le dijo que van a ver si Canelo quiere pelear conmigo en septiembre, y si no, le van a quitar el cinturón”, comentó el Bandera Roja en charla con Tha Boxing Voice.

Sulaimán, presidente del CMB, ha comentado que tiene interés en que la pelea entre Álvarez y Benavidez se realice, sobre todo porque el nacido en Phoenix es mandatorio del organismo y el tapatío debe tomar la pelea, pero si no lo hace le podrían quitar su faja verde y oro.

