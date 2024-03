Canelo Álvarez recibiría el peor castigo del Consejo Mundial de Boxeo si sigue con sus negativas

El púgil mexicano Canelo Álvarez recibiría un tremendo castigo por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) si se sigue negando a pelear con David Benavidez, esto de acuerdo con palabras del propio boxeador mexico-americano.

Benavidez es el retador mandatorio del CMB en las 168 libras, en donde Saúl Álvarez es el campeón regular, no solo de este organismo, pues también lo es de los otros tres entes rectores del boxeo más importantes del mundo.

“Estuve hablando con Luis de Cubas y Mauricio Sulaimán le dijo que van a ver si Canelo quiere pelear conmigo en septiembre, y si no, le van a quitar el cinturón”, comentó el Bandera Roja en charla con Tha Boxing Voice.

Sulaimán, presidente del CMB, ha comentado que tiene interés en que la pelea entre Álvarez y Benavidez se realice, sobre todo porque el nacido en Phoenix es mandatorio del organismo y el tapatío debe tomar la pelea, pero si no lo hace le podrían quitar su faja verde y oro.

‘Canelo’ Alvarez es campeón del CMB en peso supermedio Foto: AP

El Canelo Álvarez no ha querido aceptar la pelea con el Monstruo Mexicano, no se sabe bien la razón, pero ni siquiera las facilidades que ha dado el púgil con raíces aztecas (como darle una parte de su bolsa a su rival) han podido hacer factible la reyerta.

Aunque el entorno del jalisciense ha declarado que no le tienen miedo a Benavidez, el campeón mundial absoluto de las 168 libras no acepta ese reto, que desde años es una de las peleas que aficionados y expertos quieren ver.

Ante tantas negativas, el campeón interino CMB de los supermedios ha decidido darle otra dirección a su carrera y no quedarse estancado esperando a que el Canelo por fin quiere subirse al ring con él.

David Benavidez revela la cantidad que se llevaría si pelea contra 'Canelo' Álvarez Foto: AP

“Ya veremos, pero no voy a poner mi carrera en pausa porque alguien más no quiere pelear conmigo”, dijo David Benavidez, quien con permiso del CMB subirá a peso semipesado para buscar el título interino ante el ucraniano Oleksandr Gvozdyk.

“Estoy muy orgulloso de anunciar una pelea sensacional que el @WBCBoxing aprobó sancionar por el campeonato interino de peso semipesado Benavidez vs Gvozdyk. Les deseo la mejor de las suertes a ambos campeones”, comentó al respecto de la pelea Mauricio Sulaimán.

David Benavidez habla de la bolsa que se llevaría el Canelo

David Benavidez reveló la bolsa que se llevaría el Canelo Álvarez en caso de aceptar la pelea entre ambos, esto luego que Sampson Lewkowicz, agente del Bandera Roja, adelantara que PBC había ofrecido al mexicano 60 millones de dólares, pero el púgil de 25 años explicó que esta cifra no contemplaba los ingresos por ventas de PPV en Estados Unidos.

"Literalmente se estaba llevando todo. No digo que no debería hacerlo, tiene derecho a ello. (Pero) no me importa, quiero la oportunidad", dijo también en Tha Boxing Voice.

El mexicoestadounidense indicó que estaba dispuesto a renunciar a cualquier porcentaje de las ganancias y detalló que el monto total que recibiría eran aproximadamente cinco millones de dólares. No obstante, aclaró que una parte de esta suma sería destinada para los pagos de su equipo de trabajo.

"Estaba bien con eso. Estaba completamente bien con eso. Este tipo se lo estaba llevando todo. No tiene nada que ver pagos ni nada de eso. 'Canelo' no quiere pelear", reiteró el retador reglamentario.

aar