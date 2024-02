BOX | Mike Tyson deja en ridículo al Canelo Álvarez por evitar la pelea ante David Benavidez

El mundo del boxeo se encuentra conmocionado por el rumbo que está tomando la carrera de Saúl Canelo Álvarez para 2024, pues se dio a conocer que el campeón mexicano evitó de nueva cuenta a David Benavidez para en su lugar medirse ante Jaime Munguía, lo que generó molestia en la leyenda Mike Tyson.

Mike Tyson, excampeón de peso completo y uno de los púgiles más reconocidos de la historia, se sumó a las críticas para el Canelo Álvarez, a quien calificó como "una vergüenza para el boxeo y para México", pues habría rechazado una oferta de 60 millones de dólares para pelear ante El Bandera Roja.

"¿Qué le pasa a Canelo? ¿Tiene miedo de perder? ¿No quiere darle a los fanáticos la pelea que ellos quieren ver? ¿No respeta el legado de los grandes campeones mexicanos que se enfrentaron a los mejores sin importar el dinero? Esto es una vergüenza para el boxeo y para México",

Y es que de acuerdo con reportes de prensa internacional y especializada en boxeo, la empresa PBC ofreció al Canelo Álvarez una bolsa pequeña para pelear con Jermall Charlo en mayo y una mayor (la de 60 mdd) para enfrentar a David Benavidez en septiembre, para así completar el contrato que tenían de 3 peleas.

Sin embargo, Álvarez se habría negado, lo que generó que rompiera su relación con PBC por mutuo acuerdo y con solo una de las tres peleas firmadas realizada, la que tuvo lugar en septiembre pasado ante Jermell Charlo.

Mike Tyson crítica al Canelo Álvarez por no pelear ante David Benavidez Foto: Reuters

Canelo habría rechazado 60mdd por pelear ante Benavidez

"No puedo creer lo que acabo de escuchar. Canelo rechazó 60 millones de dólares por pelear con Benavidez, que es un peleador tremendo, joven, fuerte, con hambre y con orgullo mexicano", dijo Tyson, el boxeador más joven en ganar el campeonato mundial en la división de peso completo.

El pugilista retirado de 57 años de edad, quien fuera conocido como 'The baddest man on the planet' (El hombre más malo del planeta) durante su mejor momento, asegura que Saúl Álvarez está machando su reputación al negarse a pelear contra Benavidez.

"Yo he conocido a muchos peleadores mexicanos a lo largo de mi vida y todos han sido guerreros valientes que nunca han rehuido a nadie. Canelo no está a la altura de ellos. Está manchando su nombre y su reputación”, agregó.

Para Mike Tyson el Canelo Álvarez debe tomar la pelea ante el Monstruo Mexicano y demostrar quien de los dos es el mejor, aunque señaló que el nacido en Guadalajara no tiene "valor ni el honor" para tomar este reto.

"Si yo fuera él, aceptaría la pelea con Benavidez y le demostraría al mundo que es el mejor. Pero parece que no tiene el valor ni el honor para hacerlo. Es una pena, porque tiene mucho talento, pero le falta corazón", termina.

aar