Box | Canelo Álvarez peleará ante Jaime Munguía en Las Vegas, según reportes

Todo indica que la primera pelea de Saúl Canelo Álvarez en 2024 será ante el también mexicano Jaime Munguía, esto luego que el campeón indiscutido de peso supermedio rompiera relación con PBC y de nueva cuenta se desechara la opción de David Benavidez.

De acuerdo con ESPN, Canelo expondrá su campeonato indiscutido de las 168 libras ante Munguía el próximo 4 de mayo en Las Vegas, dejando atrás su negativa de enfrentar a pugilistas mexicanos. El combate se lograría tras la victoria del tijuanense ante John Ryder y un posible regreso de Álvarez con Matchroom Boxing.

El medio citado señala que el acuerdo entre Saúl Álvarez y PBC de tres peleas llegó a su fin y solo se realizó un combate, el cual fue ante Jermell Charlo en septiembre pasado, además que se alejaría más que nunca un choque entre Canelo y David Benavidez.

Jaime Munguía noquea a John Ryder en Footprint Center de Phoenix, Arizona Foto: Captura de pantalla

Los nuevos rivales del originario de Guadalajara serían Jaime Munguía y el boricua Édgar Berlanga, dos peleadores que llegan invictos y que ante el Canelo tendrían el mayor reto de sus vidas, pues de ganar se convertirían en campeones mundiales indiscutidos de las 168 libras.

Se espera que en los próximos días se realice un anuncio oficial por parte de Saúl Canelo Álvarez para conocer de una vez por todos a su primer rival del año, aunque la pelea que la afición quería ver era la del jalisciense ante el mexico-americano Benavidez, quien es monarca interino 168 libras del CMB.

Juan Manuel Márquez destroza al Canelo Álvarez

Saúl Canelo Álvarez, el principal referente mexicano de box actualmente, recibió fuertes críticas del expugilista Juan Manuel Márquez, quien dio a entender que el tapatío prostituye al deporte por no enfrentarse a los mejores boxeadores de su división.

"Si le ganas a un peleador en igualdad de circunstancias y peleas contra quien debes pelear, el retador oficial o los que están ahí, y los organismos lleven su reglamento, no diría cualquier cosa. Hay que tener respeto al boxeo, no prostituirlo, de alguna forma ahorita lo están prostituyendo", arremetió 'Dinamita' en el podcast podcast La Esquina del KO.

Juan Manuel Márquez aseguró que sus comentarios contra el Canelo Álvarez no son por envidia, sino porque considera que el jalisciense ha recurrido a cosas como la cláusula de rehidratación o priorizar el negocio sobre lo deportivo.

"¿Cuándo has visto pelear a youtubers en el box? Se busca el negocio; si no peleas en igualdad de circunstancias, es lo que no me gusta, que el mexicano haga este tipo de cosas, como la cláusula de rehidratación. Si eres un muy buen peleador, ¿para qué hacer ese tipo de cosas? Peleo contra quien tenga qué pelear, y que la gente muestre el respeto", profundizó el exboxeador de 50 años.

aar