BOX | Julio César Chávez revela dramáticos cambios del Jr. tras su detención

Julio César Chávez, una de las grandes leyendas del box, manifestó su tranquilidad y alegría por el "drástico" cambio que ha visto en Julio César Chávez Jr., quien el mes pasado fue detenido por posesión ilegal de armas, pues aseguró que lo ve lúcido.

"Hablé con él, es increíble el cambio, tan drástico que ahora se ve delgado sin tomar pastillas, se ve lúcido, aceptando que tiene un problema. Esperemos que ahora sí sea la buena, porque ya son muchos años", compartió el 'Cesar del Boxeo' ante los medios de comunicación.

Julio César Chávez narró el calvario que pasó en los últimos meses por su hijo. Sin embargo, se dijo tranquilo por el hecho de que la situación de su arresto a inicios de año no haya pasado a mayores.

¡Julio César Chávez confirma que se encuentra muy feliz por la gran recuperación de su hijo Julio César Jr. después de que fuera detenido por la posesión ilegal de armas de fuego!

"Fui varias veces por él, arriesgándome a que me quitaran la visa o que me arrestaran. Me sentía impotente, frustrado, en la casa lloré. Tenía todo para ir por él y me valía madre que me agarraran, pero pasó este accidente que afortunadamente no pasó a mayores", profundizó el expugilista de 61 años de edad.

La semana pasada, el 'Gran Campeón Mexicano' había externado su preocupación por el problema de Julio César Chávez Jr. con las adicciones y su tristeza por no poder ayudarlo a salir adelante.

"Se me hace un nudo en la garganta, imagínate cómo me sentía yo con Julio. Mi hijo que él vio cómo su padre se destruyó en el alcohol y la droga y ver él cómo se está destruyendo y yo no poder ayudarlo", comentó aquella ocasión en el canal 'Boxeo con Diego Soto'.

JC Chávez también está tranquilo por su hijo Omar

Otro motivo por el que en estos días Julio César Chávez está feliz es su hijo Omar, quien dejó atrás su adicción por las apuestas.

"Ya no está apostando, gracias a Dios, está muy bien, ya se está preparando, quiere pelear. Yo les digo que siempre van a tener mi apoyo mientras estén bien", compartió el ídolo del box con Imagen.

Entre los cambios de Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez, el 'César del Boxeo' se encuentra en estos momentos "feliz" y "sin ninguna preocupación".

Julio César Chávez está feliz por sus hijos Julio César Jr. y Omar. Foto: AP

JC Chávez y su opinión sobre 'Canelo' vs Benavidez

Julio César Chávez, el Gran Campeón Mexicano, habló sobre una posible pelea entre 'Canelo' Álvarez y David Benavidez, quienes son los dos peleadores más importantes de la actualidad en el peso supermediano, o las 168 libras.

Mucho se ha hablado que Saúl Álvarez está evitando a el Bandera Roja, pero el 'César del Boxeo' defendió al mexicano: "No creo que Canelo huya de David Benavidez. Tarde o temprano esa pelea se va a dar", dijo el expugilista sonorense.

El 'Canelo' Álvarez es campeón indiscutido de las 168 libras y David Benavidez es el monarca interino del CMB, por lo que una pelea unificatoria entre ambos no se ve lejos.

