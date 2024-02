UFC México | 'Pantera' Rodríguez lanza amenazador reto a Ilia Topuria; “me la pel**”

Yair 'Pantera' Rodríguez pelea en UFC Fight Night en la Ciudad de México el próximo sábado 24 de febrero y la victoria ante Brian Ortega lo llevaría a una oportunidad por el título pluma ante Ilia Topuria, quien no es del agrado del peleador mexicano.

El 'Pantera' habló sobre lo que sería enfrentar al español Topuria, quien el pasado sábado se convirtió en campeón peso pluma de UFC tras vencer a Alexander Volkanovski.

“Tú a mi me la pel**, de aquí a donde quieras. Es el mensaje que le quiero dar”, dijo ante los medios El 'Pantera'.

La enemistad entre el mexicano y el europeo empezó cuando este último, en la previa de su pelea ante Volkanovski, mencionó que el originario de Chihuahua era un “trapo”, declaración que no le gustó a Rodríguez.

“Él (Topuria) mencionó mi nombre, empezó a tirar basura. Yo nunca he hecho ningún comentario sobre él, no me interesa su carrera. Lo único que me interesa ahora es partirle la cara”, señaló.

Las palabras de Ilia Topuria desagradaron mucho a Yair Rodríguez, quien insistió en que le encantaría poner estar en la jaula con el nuevo campeón.

"No quiero pelear con Ilia, quiero joderlo. Hay una gran diferencia, solo para dejarlo claro. Y en cualquier lugar donde lo vea, lo voy a joder. Que se joda esta perra, No me agrada”, indicó.

Ortega habla sobre su pelea con el 'Pantera'

El rival del Pantera Rodríguez, el mexicoamericano Brian Ortega, habló sobre lo que espera de la pelea de este sábado en UFC en la Arena Ciudad de México.

"Estoy emocionado (por pelear en México). Había peleado en Los Ángeles, Las Vegas, pero un evento, para mí el más grande que he peleado, y en México, es algo que estoy agradecido”, aseguró.

Brian Ortega dice lo que se puede esperar de su pelea del sábado ante el Pantera Rodríguez en #UFC y sobre sus raíces mexicanas 🇲🇽



Ortega regresa a la acción luego de una lesión que sufrió justamente en su primer entrenamiento ante el Pantera, pero T City se encuentra en un momento diferente de su vida.

“Estoy interesado en saber qué va a pasar. Nunca he peleado así, en mi vida personal tengo paz, amor, tranquilidad y pensaba que como peleador quieres ir a la guerra, pero estoy tranquilo”, dijo.

Brian Ortega y Yair Rodríguez se enfrentan en la pelea coestelar de la UFC en México, ambos rankeados dentro del top 5 de la división de peso pluma.

aar