UFC México | Brandon Moreno y la gran "responsabilidad" que siente en su pelea ante Brandon Royval

Brandon Moreno volverá a pelear este sábado en la Ciudad de México, en UFC Fight Night, en donde enfrentará a Brandon Royval en una revancha en la que el ganador se pondría ante las puertas de un combate por el título ante el campeón de peso pluma Alexandre Pantoja.

The Assassin Baby, exmonarca de la categoría, aseguró que siente una gran responsabilidad de pelear en la CDMX, sobre todo porque es la pelea estelar del evento que marca el regreso de UFC al país después de cinco años.

“Uno siente como cierta responsabilidad por ser la pelea estelar. Abrieron la venta al público de los boletos y luego escuché que se vendieron rapidísimo y dije: ‘wow’. Que chido el apoyo de la gente, la arena va a ser una locura”, dijo en conferencia de prensa.

Se espera lleno total en la Arena Ciudad de México para UFC Fight Night, en donde toda la función estará llena de peleadores mexicanos, desde estrellas consolidadas, prospectos que buscan entrar en los rankings y jóvenes promesas.

Brandon Moreno, primer mexicano campeón de la @UFC, habla sobre la responsabilidad de pelear ante Brandon Royval en una arena llena.



🎥: Alex Ayala pic.twitter.com/YX56tuDc21 — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 21, 2024

“He estado muchísimo este momento. El hecho de levantar la mano enfrente de la gente, que se vuelva loca, las banderas a mi alrededor, 20 mil personas van a ser, estoy muy emocionado”, agregó.

El rival de Brandon Moreo es un viejo conocido, pues ya enfrentó a Brandon Royval una vez, combate accidentado en donde el mexicano se llevó el triunfo por TKO, aunque el estadounidense no considera que haya perdido, pues la pelea se detuvo por una lesión.

“Veo notas donde dicen que estaba noqueado y pienso: ‘¿Quién caraj** escribió eso?’. Lo que pasó no es eso”, dijo el rival del Bebé Asesino, quien al respecto comentó que

“Estoy de acuerdo, fue una pelea rápida, solo un round, pero yo estaba ganando. Él estaba tomando mucha distancia y lo tumbé y lo estaba controlado. Puedo entender su frustración, él cree que puede ganarme, pero no me importa, estoy listo para pelear”, indicó.

Brandon Moreno busca se segunda victoria ante Royval

Moreno es el primer sembrado dentro de la categoría y Royval es el tercero, por lo que el ganador estaría seguramente enfrentando a Pantoja, quien curiosamente tiene victorias sobre cada Brandon y le arrebató el título al tijuanense.

“Tal vez, no lo sé. Quiero estar enfocado en Royval, mucha gente me pregunta sobre Pantoja, pero justo ahora estoy muy enfocado en Brandon Royval”, dijo el primer campeón nacido en México en ser campeón de la UFC.

Con Brandon Moreno empezó la época dorada de los mexicanos en la UFC, pues luego que hizo historia al ganar el campeonato de peso mosca ante Deiveson Figueiredo, le siguieron Alexa Grasso y Yair Rodríguez como monarcas de la promotora, aunque el Pantera fue interino.

🤔 ¿México es potencia en #MMA? Brandon Moreno lo tiene claro 👇🏻



🎥: Alex Ayala pic.twitter.com/AkJTKOLgcN — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 21, 2024

No obstante, The Assassin Baby cree que México no es potencia en MMA todavía, aunque estos tres títulos son el camino a seguir y de mantenerse por esa línea en unos años el país podría ser considerado “genuinamente” como una potencia.

“No lo creo todavía, nos falta chamba por hacer, pero vamos por buen camino. Estamos haciendo las cosas bien y depende de nosotros, del esfuerzo que pongamos en el entrenamiento ya la hora del combate. Genuinamente creo que si seguimos así, no sé en cuantos años, pero llegaremos a ser una potencia real”, apuntó.

