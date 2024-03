Checo Pérez revela el motivo que lo haría retirarse de la Fórmula 1

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez comenzó la Temporada 2024 de la Fórmula 1 (F1) con dos podios tras los segundos lugares obtenidos en los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita. Sin embargo, el tapatío reveló el motivo por el cual se retiraría del Gran Circo.

Si bien es algo que no ve tan cercano todavía, el originario de Guadalajara, Jalisco, confesó que el principal factor que lo orillaría a decir adiós a las pistas sería el crecimiento de sus cuatro hijos, pues quiere estar presente en las etapas más importantes de sus vidas.

Checo Pérez suma dos podios en la Temporada 2024 de la Fórmula 1. Foto: X de Checo Pérez @SChecoPerez

"Soy diferente desde el punto de vista de que tengo una familia, tengo cuatro hijos y quiero verlos crecer. Cuando lleguen a ciertas edades quiero estar muy presente y quiero disfrutar con ellos y llevarlos a luchar por sus sueños, sea cual sea ese sueño", comentó Checo Pérez en entrevista con The Athletic.

Sin embargo, el volante jalisciense también reconoció que uno de sus principales objetivos es que su hijo más pequeño lo vea correr en la Fórmula 1.

"Quiero ser parte de sus sueños. Sé que no voy a estar aquí (en la Fórmula 1) para siempre, pero una de mis inspiraciones es que mi hijo menor me vea correr; así que el retiro no será pronto", profundizó Pérez Mendoza, cuyo cuarto hijo nació en septiembre del año pasado.

Checo Pérez tuvo a sus tres últimos hijos con Carola Martínez, con quien se casó en el 2018, un año después de que el deportista tuvo a Sergio, su primogénito.

Checo Pérez se siente afortunado de pertenecer a la F1

En la misma entrevista, Checo Pérez también expresó lo afortunado que se siente de ser un piloto de Fórmula 1 y de tener como coequipero en la escudería Red Bull al neerlandés Max Verstappen, actual tricampeón mundial.

"Todos los domingos después de reunirme con mis ingenieros llego a casa y pienso 'mier..., amo esto', porque poder comunicarte con este nivel de ingeniería, con este nivel de pilotos, trabajar junto a Max (Verstappen), con los mejores ingenieros del mundo, es algo increíble", subrayó.

La Temporada 2024 de F1 es la cuarta en el Gran Circo para Checo Pérez en las filas de Red Bull, pero en total se trata de la decimocuarta campaña para el mexicano en la máxima categoría del automovilismo.

¿Cuándo vuelve a correr Checo Pérez en la Fórmula 1?

Después de dos fines de semana consecutivos con actividad, la Fórmula 1 descansará el tercer fin de semana de marzo.

La campaña se reanudará el próximo sábado 23 de marzo, cuando se realice el Gran Premio de Australia en el Circuito de Albert Park.

Checo Pérez marcha en la segunda posición en el campeonato de pilotos de F1 con una cosecha de 36 unidades, 15 menos que el líder Max Verstappen, ganador de las primeras dos citas del año.

EVG