F1 | Christian Horner enciende la 'batalla' contra Max Verstappen y le abre las puertas de Red Bull

En Red Bull parece haber una disputa interna entre el entorno de Max Verstappen y el jefe de la escudería, Christian Horner, quien no se tentó el corazón y abrió las puertas para que el piloto neerlandés deje el equipo si es lo que quiere, pues no lo obligará a quedarse.

"Es como cualquier cosa en la vida, no puedes obligar a alguien a estar en algún sitio solo por un trozo de papel. Si alguien no quiere estar en este equipo, no vamos a obligar a nadie, en contra de su voluntad, a estar aquí. Esto se aplica tanto a los maquinistas como a los diseñadores o a las funciones de apoyo de que se llevan a cabo en la empresa", dijo.

Las palabras de Horner se dan en un contexto tenso en Red Bull, ya que en días previos surgió el rumor que dice que Max Verstappen podría salir del equipo austriaco, pero todo depende de Helmut Marko, quien es parte del grupo más cercano al joven neerlandés.

Max Verstappen celebra con Christian Horner un podio en la F1 Foto: Reuters

Y es que Verstappen podría salir de Red Bull si Marko lo hace, sumado a que se dice que el papá del actual campeón de la F1, Jos Verstappen, sería el responsable de difundir supuestas pruebas en contra de Horner en el caso de comportamiento inapropiado contra una trabajadora.

Al final Horner fue absuelto de la investigación por Red Bull y se mantiene al frente de la escudería del Gran Circo, la cual es la primera en el campeonato de constructores de este año luego de obtener el 1-2 en las dos primeras carreras de la temporada.

Además, Horner agregó que está comprometido con Red Bull, equipo con el que tiene 18 años trabajando y que ha llevado a los más alto de la categoría reina del deporte motor.

"Participar en un equipo como este implica compromiso y pasión. Max la tiene. Lo hemos visto, lleva aquí desde que tenía 18 años. No tengo ninguna duda de su compromiso y su pasión de cara al futuro", comentó.

¿Cómo va el campeonato de pilotos de Fórmula 1?

El inicio de la temporada ha sido dominada por Red Bull, que ha acaparado los dos primeros lugares del podio en las dos primeras carreras del año, con Max Verstappen ganando y Checo Pérez en la segunda plaza.

Este inicio tiene a los pilotos de los toros energéticos en lo más alto de la tabla del campeonato de pilotos de F1, con el neerlandés en la punta con 51 unidades, seguido por el mexicano que tiene 36.

El tercer lugar es para el monegasco Charles Leclerc, quien en su Ferrari ha logrado sumar 28 puntos, con 10 de distancia sobre George Russell, piloto británico de Mercedes que es cuarto.

aar