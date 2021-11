"Canelo" y el importante consejo que le dio a su hijo, previo a la pelea ante Caleb Plant

Este fin de semana Saúl "Canelo" Álvarez se enfrenta a Caleb Plant por los títulos mundiales de WBC, WBA, IBF y WBO supermedio, pero en los medios de comunicación no sólo ha levantado expectativa la pelea, sino también un consejo que le dio a su hijo.

Durante la cobertura de ShowTime Sports se pudo apreciar el emotivo consejo que el "Canelo" Álvarez le hizo a su primogénito después de que sufriera una caída.

𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣 𝘃𝘀. 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣. 𝗔𝗟𝗟 𝗼𝗿 𝙉𝙊𝙏𝙃𝙄𝙉𝙂.



Order #CaneloPlant Saturday 9PM ET on SHO PPV: https://t.co/ZLhZXPbmJr pic.twitter.com/WTunvLIM3B — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) November 5, 2021

"Me caí y no lloré", dijo el hijo varón del tapatío; a lo que Eddy Reynoso entrenador del boxeador le contestó: “los boxeadores no lloran”, pero "Canelo" le dio una lección.

“Te voy a explicar algo. Hay veces que no pasa nada, si te duele o algo, no pasa nada si lloras. Muchas veces tienes que sacarlo llorando, ok, no pasa nada que llores. No importa. Si algún día te duele algo, te caes o lo que sea, no importa que llores, no pasa nada”, señaló el púgil mexicano en su a las cámaras de Showtime Sports.

¿Dónde y a qué hora ver "Canelo" Álvarez vs Caleb Plant?

Este sábado 6 de noviembre el boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez volverá a subirse al ring, para medirse al estadounidense Caleb Plant en Las Vegas, Nevada.

La pelea de este sábado arranca en punto de las 23:00 horas y la podrás seguira través de la señal de TV Azteca, ESPN Knockout y los streaming oficiales de DAZN.

daho