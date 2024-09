'Canelo' Álvarez reacciona a provocación de Edgar Berlanga a su llegada a Las Vegas (VIDEO)

Saúl 'Canelo' Álvarez llegó este martes a Las Vegas, Nevada, donde el próximo sábado 14 de septiembre disputará su segunda pelea de box en el 2024 contra el puertorriqueño Edgar Berlanga, a quien le respondió de manera contundente luego de una provocación y advertencia.

El pugilista tapatío respondió a las declaraciones del boricua, quien aseguró que noqueará al mexicano en el sexto round del combate a desarrollarse en la T-Mobile Arena.

"Ya estoy listo, contento, emocionado, ilusionado por una pelea más", dijo el 'Canelo' antes de asegurar que "es muy fácil de decir, pero el sábado vamos a ver algo muy diferente", señaló en alusión a lo que aseguró Edgar Berlanga de vencerlo por nocaut en el sexto asalto.

¡Así llega el CAMPEÓN! 👊🇲🇽



Saúl 'Canelo' Álvarez ya está en Las Vegas para una nueva defensa de su reinado de las 168 libras#BoxAzteca #CaneloEnAzteca 🥊



🔴 EN VIVO: https://t.co/dK5nepuTou pic.twitter.com/MIJXqVFbAL — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 10, 2024

Cuestionado acerca del nivel de su rival del próximo sábado, Álvarez Barragán reconoció que Edgar Berlanga es un buen boxeador, aunque dejó en claro que su trayectoria no se compara con la de él.

"Es un buen peleador, pero nada parecido a lo que yo he hecho, he peleado contra todo el mundo, contra boxeadores más grandes, más jóvenes, y a fin de cuentas yo he dado lo mejor para el boxeo y el sábado va a sentir cómo es pelear con Saúl", enfatizó el 'Canelo'.

Edgar Berlanga sorprende a su llegada a Las Vegas

Edgar Berlanga sorprendió a todos a su llegada a la conferencia de prensa de este martes, pues se presentó a la misma con un pasamontañas.

El boxeador de 27 años de edad aseguró que la pelea del sábado será una guerra entre México y Puerto Rico.

"No podrá ganarme en el octavo round, porque yo lo noquearé en el sexto, esto será una guerra de box entre México y Puerto Rico", afirmó de manera tajante The Chosen One.

Edgar Berlanga expone su calidad de invicto ante el 'Canelo' Álvarez. Salió con los brazos en alto en las 22 peleas que ha disputado como profesional desde su debut el 29 de abril del 2016.

Padre de David Benavidez ataca al 'Canelo' Álvarez

De cara a su pelea contra Edgar Berlanga el sábado 14 de septiembre, el jalisciense Saúl 'Canelo' Álvarez recibió una fuerte acusación de parte de José Benavidez, el padre de David Benavidez.

El papá del Bandera Roja aseguró que los organismos se encargan de proteger al pugilista mexicano, quien ha rechazado un combate contra su hijo, acusándolo de tener mucha influencia para elegir a sus rivales.

"'Canelo' (Álvarez) tiene mucho poder, y creo que (las federaciones) lo van a seguir cuidando hasta que se retire. Todo mundo sabe lo que está pasando con los organismos y con todos sus cinturones", aseveró José Benavidez en charla con el programa Tha Boxing Voice.

EVG