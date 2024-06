Canelo Álvarez vs David Benavidez la pelea que todo el mundo espera y ya tiene decisión final

Parece que todo está listo para que Saúl Canelo Álvarez regrese al ring, pues se reporta que el boxeador mexicano llegó a un acuerdo para enfrentarse al estadounidense Edgar Berlanga, en combate por el título del mundo indiscutido de las 168 libras.

De nueva cuenta la afición se quedará con ganas de ver al Canelo Álvarez ante David Benavidez, quien recientemente venció a Oleksandr Gvozdyk para ser el nuevo campeón interino de las 175 libras.

Medios y reporteros especializados en boxeo indican que el Canelo Álvarez peleará con Berlanga, esto gracias a que el Canelo Team habría llegado a un acuerdo con el equipo del retador mandatorio de la FIB (Federación Internacional de Boxeo), William Scull, para no tener subasta y que el jalisciense pueda evitar al cubano.

Edgar Berlanga sería el siguiente rival del Canelo Foto: Especial

"Equipo de William Scull informó que llegó a un acuerdo con el de Canelo y no habrá subasta. No darán más detalles. Supongo será acuerdo por step aside. Édgar Berlanga ha dejado saber a su equipo que habrá que alistarse para Canelo. Nada oficial de parte del Canelo Team", informa Chava Rodríguez, de ESPN.

Con esto, el Canelo no deberá medirse al retador mandatorio de la FIB y podrá buscar otro rival, alguno con más nombre y cartel, como el caso de Edgar Berlanga, quien es joven y está invicto, con récord de 22-0 y 17 KO's.

David Benavidez lanza dura advertencia al Canelo Álvarez

Momentos después de imponerse al ucraniano Oleksandr Gvozdyk en su debut en las 175 libras, el boxeador mexicoestadounidense David Benavidez lanzó una clara y dura advertencia al tapatío Saúl 'Canelo' Álvarez.

El 'Bandera Roja' fue entrevistado tras el combate celebrado en Las Vegas, Nevada, por medios de PBC, charla en la que aseguró que su deseo por medirse ante el pugilista jalisciense está más vivo que nunca y que no dejará escapar dicha oportunidad.

"Queremos bajar de nuevo a las 168 libras para pelear con el 'Canelo', así es que vamos a ver", aseveró en primera instancia David Benavidez, quien poco después dijo "Absolutamente no", en respuesta al comentario de que "No lo va a dejar escapar" en clara alusión a Álvarez Barragán.

"Quiero adaptarme a la división, sentir cómo es pelear aquí. Tengo que hacerlo. Hace unas semanas tuve una cortada en el ojo y no creía que iba a estar aquí, pero gracias a Dios lo logré. Estoy feliz y agradecido con la gente", enfatizó David Benavidez.

