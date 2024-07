Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic: ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO la final de Wimbledon 2024?

Tendremos una revancha de la final 2023 de Wimbledon, pues el español Carlos Alcaraz buscará el bicampeonato ante el mismo rival que el año pasado, el serbio Novak Djokovic. El duelo es en la cancha central del All England Club este domingo 14 de julio.

El año anterior Carlos Alcaraz se impuso a Nole para ganar su tercer cetro de un Grand Slam y de ganar este domingo estaría llegando a cuatro Majors y sería bicampeón de Wimbledon, todo esto a pocos meses de haber cumplido 21 años.

Alcaraz tuvo que venir de atrás para conseguir el pase a la final del torneo inglés, pues batalló en semifinales, pero se repuso a un lento inicio para vencer 6-7 (1), 6-3, 6-4, 6-4 a Daniil Medvedev en la Cancha Central.

Carlos Alcaraz celebra con el trofeo de campeón 2023 de Wimbledon Foto: AP

Será la primera vez que dos hombres se enfrentan en finales seguidas en Wimbledon desde que Djokovic venció a Roger Federer en 2014 y 2015.

¿Dónde ver el Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic?

La final de Wimbledon entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic inicia este domingo, con horario por definir, y lo podrás ver por la señal de ESPN y Star Plus.

Novak Djokovic busca su título 25 de Grand Slam

Novak Djokovic se metió a la final de Wimbledon tras vencer 6-4 7-6 (2), 6-4 ante Lorenzo Musetti (25). Será la primera final de Nole esta campaña y busca su octavo trofeo en el All England Club, para empatar la marca que tenía con Federer y a una del récord histórico de Martina Navratilova.

Por si fuera poco, Djokovic busca su título 25 de Grand Slam para seguir aumentando su marca, pero no será sencillo con la juventud y energía de Alcaraz, quien ganó el U.S. Open en 2022 y el Abierto de Francia el mes pasado. Su marca en finales de Grand Slam es de 3-0.

El español está a un triunfo de unirse a Boris Becker y Bjorn Borg como los únicos hombres en la era abierta, que inició en 1968, con múltiples títulos en el All England Club antes de cumplir 22 años.

Novak Djokovic tras vencer Vit Kopriva en la primera ronda de Wimbledon 2024 Foto: AP

Declaraciones de los protagonistas

“Siento que ya no soy el nuevo. Siento que ya sé como me voy a sentir antes de la final. Ya he estado en esta posición”, dijo Alcaraz. “Intentaré hacer las mismas cosas que hice bien el año pasado e intentaré ser mejor”.

“Sé lo que tengo que hacer”, aseguró Alcaraz. “Estoy seguro que él sabe lo que tiene que hacer para vencerme”.

“No quiero detenerme aquí”, indicó Djokovic. “Esperemos que ponga mis manos en el trofeo el domingo”.

