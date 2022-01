Carlos Hermosillo arremete contra Hugo Sánchez; "casi nunca estaba con nosotros"

Después de que Hugo Sánchez aseguró que hubiera sido campeón del mundo con otra selección, Carlos Hermosillo, quien fue compañero del "Macho" en el Tricolor, le respondió molestó y afirmó que siempre estaba más enfocado en temas extracancha.

"En la Selección se la vivía atendiendo compromisos publicitarios y casi nunca estaba con nosotros. Cuando nos hablaba solamente hablaba de Míchel, de Butragueño y que él metía todos los goles. Es un tipo que solo ve por él, un individualista, puede más su ego que cualquier otra cosa", indicó el goleador histórico de Cruz Azul para el podcast Mother Soccer de FutVox.

Hermosillo sintió desilusión cuando conoció a "Hugol"

En la misma entrevista, "El Grandote de Cerro Azul" afirmó que cuando conoció al exdelantero del Real Madrid se decepcionó por su manera de ser.

"Para un joven como yo, que solo tenía dos años de haber debutado y poder convivir con el que es tu ídolo y darte cuenta de cómo era, esperaba yo otra cosa, me dejó mucho que desear", dijo.

El también exatacante del América recordó que en el Mundial de México 1986 tantos sus compañeros como él esperaban más del goelador surgido de Pumas.

"Siendo él un supuesto líder ya no quiso participar. Súmale que falló un penal contra Paraguay, el que no tiró contra Alemania, tuvo un mal Mundial porque todos esperábamos muchísimo más de Hugo Sánchez y no pasó nada", subrayó.

Carlos Hermosillo considera que el principal obstáculo de Hugo Sánchez es su boca y que si hubiera sido más centrado su éxito como jugador hubiera sido mayor.

"El problema de Hugo fue su boca. A veces hablamos con el estómago antes de pensar bien las cosas. Si Hugo hubiese tenido más humildad sin ser tan arrebatado en sus declaraciones, probablemente habría logrado muchas más cosas como entrenador porque como jugador es indudable que fue el mejor de todos los mexicanos", agregó.

EVG