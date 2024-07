Carlos Salcedo y un emotivo adiós a Cruz Azul; "Espero que la vida algún día nos vuelva a cruzar"

El futbolista mexicano Carlos Salcedo escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedirse de Cruz Azul, incluyendo jugadores, directivos y aficionados.

Un día después de su desvinculación de La Máquina, el 'Titán' escribió unas sensibles palabras para decir adiós a los integrantes de la entidad celeste. Externó su deseo por volver algún día a defender la camiseta celeste.

"Gracias @cruzazul por que hasta que no lo vives en carne propia, te das cuenta de todo lo que representa esta camisa. Hoy quiero agradecer a mis compañeros por que SIEMPRE ME DIERON ESE APOYO Y AGUANTE♥️al cuerpo técnico porque fueron capaces de esperarme y sacar lo mejor de mí (Tincho, Bota, Faca, Mono, Luis, Betito y Chente Sánchez)🫶🏽 a toda la gente que trabaja en el club y que cada uno de ellos me brindó un abrazo sincero y apoyo en este tiempo", comienza la emotiva despedida de Carlos Salcedo.

Después de sus palabras de agradecimiento a la directiva de Cruz Azul, Carlos Salcedo culminó su texto manifestando el deseo de en algún momento regresar a las filas de la escuadra de La Noria.

"Esto sigue y espero que la vida algún día nos vuelva a cruzar, MUCHO ÉXITO ESTE TORNEO HERMANOS🙏🏽🤞🏽 LOS QUIERO Y ADMIRO A TODOS😘", remarcó el 'Titán'.

¿Dónde continuará su carrera Carlos Salcedo?

De momento se desconoce dónde seguirá Carlos Salcedo su carrera como futbolista tras su salida de Cruz Azul, apenas un año después de haberse sumado a las filas del equipo capitalino.

Reportes de Fox Sports señalan que el zaguero originario de Guadalajara, Jalisco, regresará a la plantilla de los Bravos de Ciudad Juárez, donde ya estuvo en el periodo 2022-2023.

La MLS lucía como una opción, pero al parecer el 'Titán' preferiría continuar en la Liga MX y se convertiría en el tercer refuerzo de los fronterizos para el Apertura 2024.

El paso de Carlos Salcedo por Cruz Azul

Carlos Salcedo se quedó muy cerca de ser campeón en el Clausura 2024, su segundo torneo con Cruz Azul.

Sin embargo, La Máquina sucumbió por marcador global de 2-1 a manos del América en la gran final del campeonato.

Carlos Salcedo registró 2,608 minutos en 36 partidos con Cruz Azul, incluyendo los tres de la Leagues Cup que el equipo disputó el año pasado. El defensa de 30 años de edad no marcó goles ni tuvo asistencia en su paso con La Máquina.

EVG