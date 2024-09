César Montes abandona concentración de la Selección Mexicana para cerrar su fichaje con su nuevo club

El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, reveló que el defensor César Montes ya no será jugador del Almería de España, pues le dio permiso para abandonar la concentración del Tricolor para firmar con su nuevo club.

El Vasco Aguirre comentó en conferencia de prensa que el Cachorro Montes estará uniéndose al Lokomotiv de Moscú. El central mexicano estará partiendo a Europa para cerrar su fichaje tras el duelo del Tricolor ante Nueva Zelanda.

El estratega de la Selección Mexicana dijo: "Estamos ahí manejando los tiempos del examen médico, de la visa y tal", y agregó que le permitió ir a afinar los detalles con el Lokomotiv.

"En Rusia cierran el mercado estos días, entonces yo le he autorizado, él me lo ha pedido a mí, quiere estar cien por cien con la selección, pero después de este primer partido le he autorizado a que abandone la concentración para cerrar con el equipo ruso y continúe su carrera en el Viejo Continente", dijo el técnico.

El estratega exMallorca comentó que César Montes no ha tenido mucha actividad en el Almería, que juega en la Segunda División del futbol de España, por lo que es una buena oportunidad ir al futbol ruso, en donde juega otro mexicano como Luis Chávez.

"No ha tenido mucha actividad en su equipo español y hay una oportunidad grande e importante de ir al futbol ruso. Él quiere continuar en Europa, quiere seguir jugando, tiene un compromiso importante con nosotros en la selección", explicó.

Nueva Zelanda es el rival que México enfrenta en la tercera etapa de Javier Aguirre como entrenador del Tricolor y se espera que César Montes sea titular en el compromiso que se realiza en el Rose Bowl de Pasadena, California.

En el primer debut como timonel de México, Aguirre Onaindía comenzó con un triunfo de 1-0 sobre Estados Unidos en el Estadio Azteca el 1 de julio del 2001 en duelo eliminatorio rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002.

