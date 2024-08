Hugo Sánchez asegura que "seríamos campeones del mundo" si fuera técnico de la Selección Mexicana

La leyenda del futbol mexicano Hugo Sánchez no tuvo empacho en asegurar que la Selección Mexicana de Futbol habría sido campeona del mundo si lo hubieran dejado tener un proceso largo, además que indicó que los dueños de los equipos de la Liga MX no creían en su visión.

"Seríamos campeones del mundo si me hubieran dado tres etapas mundialistas, estamos hablando de 12 años. En el primero íbamos a conseguir llegar a la semifinal, en el segundo llegar a la final y posiblemente no ganarla y al tercero, ahí me comprometo que vamos a ser campeones del mundo", dijo El Macho.

El exjugador de los Pumas de la UNAM, así como del Real Madrid, entre otros, señaló que los dueños y presidentes no creían en su visión, pero él confiaba en que podría cumplir con la misión.

Jugadores de la Selección Mexicana en uno de sus entrenamientos durante la Copa América 2024. Foto: AP

"Los dueños y los presidentes estaban ahí escuchando lo que yo estaba diciendo y tenían una cara. Yo les digo: 'saben que, nunca vamos a ser campeones del mundo porque ustedes no se la creen y yo sí me la creo. Me la creí como jugador y lo hice, con la Selección también podemos hacerlo'", asegura.

El ahora analista de ESPN habló sobre cómo cree que debería funcionar la Selección Mexicana, dejando en claro que lo "importante" es lo deportivo y que "después viene el espectáculo y el dinero”.

Hugo Sánchez habla sobre el regreso de Aguirre al Tricolor

Sobre la nueva etapa del Tricolor con Javier Aguirre como técnico y Rafa Márquez de auxiliar el exdelantero del Real Madrid celebró que sean mexicanos y afirmó que tendrán su "apoyo incondicional siempre y cuando sean mexicanos".

"Cuando no son mexicanos no empezamos bien porque nuestra Selección debe ser dirigida por un nacional. Ahora es una situación difícil porque cuando pasan dificultades en México a nivel política. Existen problemas políticos, y que se hace un escándalo por otro lado para desviar la atención", explica.

Hugo Sánchez también habló sobre los resultados que ha tenido el Tricolor y señaló que hacen falta "más jugadores mexicanos, y si no los hay, y no hay espacio para que debuten mexicanos es imposible, el hecho de que haya más extranjeros los espacios para mexicanos se reducen a poquitos”.

La Selección Mexicana en un partido Foto: @miseleccionmx / Instagram

“Me parece interesante en cuanto al tema de que le están dando importancia a lo deportivo, pero no sé si se vieron obligados no todos los dueños de los equipos, de crear esa manera de trabajar por los equipos.

“Porque todo se habla de lado comercial y yo como director técnico pienso en lo mío, cómo vas a conseguir dinero si no hay resultados deportivos, primero son los resultados deportivos, el espectáculo y después viene el dinero”, argumenta.

aar