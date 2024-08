César Montes desprecia a Lionel Messi por una increíble razón relacionada con su futuro

El zaguero mexicano César Montes puso un alto a los rumores que lo relacionan con el Inter Miami y aclaró que su prioridad es continuar con el Almería para la próxima temporada, a pesar del fuerte interés mostrado por el club donde militan figuras como Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets.

En declaraciones con La Voz Almería, el mexicano reafirmó su compromiso con el equipo andaluz y que su enfoque está en ayudar al club a regresar a Primera División. "Soy jugador del Almería. Quedan dos semanas de mercado y he trabajado muy bien con el míster. Él me contempla como uno más de la plantilla", argumentó el defensor.

Las especulaciones sobre un posible traspaso del exjugador de Rayados a la Major League Soccer (MLS) surgieron después de que Gerardo Martino, actual técnico del equipo estadounidense, mencionara que únicamente tenía comentarios positivos sobre César Montes y que le gustaría tenerlo en su plantilla, sin embargo, no confirmó ni negó nada.

Primer test y buenas sensaciones, aunque queda trabajo por delante. Seguimos! 💪⚽️ pic.twitter.com/Ci9KlcEtfT — César Montes (@CJasib) July 29, 2024

‘El Cachorro’ también se dijo ilusionado por competir en la Segunda División de España, después de que el Almería descendiera al final de la temporada pasada. "Estoy comprometido con la institución. Pasaron muchas situaciones con el Espanyol que no vienen al caso ahora, pero no es que yo no quisiera jugar en Segunda. Ahora estoy aquí, en el Almería, lamentablemente nos tocó descender y ahora lo afrontamos como se debe, con ilusión", añadió.

El defensa aseguró estar enfocado en mostrar su mejor versión para el club, después de una campaña complicada en la que el Espanyol también perdió la categoría. "Esa espinita del año pasado está ahí y por eso me estoy esforzando para que se vea al mejor César Montes. Asumo mi responsabilidad, pero entramos en una dinámica desfavorable y te terminas contagiando. Queremos revertir eso", concluyó.

