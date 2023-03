Chabelo, cerca de representar a México en Juegos Olímpicos, pero no pudo por esta increíble razón

Xavier López 'Chabelo' es uno de los presentadores de televisión y comediantes más importantes de México, sin embargo, su carrera pudo tener un giro impresionante, ya que estuvo muy cerca de representar al país en los Juego Olímpicos.

Xavier López, a los 17 años de edad, practicaba lucha grecorromana en la categoría welter y tenía casi amarrado su lugar en la delegación mexicana que participaría en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, pero una increíble razón lo alejó de ese sueño.

"Chabelo":

Por el fallecimiento del actor y comediante a sus 88 años de edad. pic.twitter.com/kg1jkGq0yt — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 25, 2023

Chabelo, el amigo de todos los niños, en una entrevista que ofreció en 2008, contó que un federativo le pidió 40 mil pesos para poder ir la magna justa deportiva.

"Lloré mucho aquellos días, porque nunca me dijeron que había que ganarse el boleto y tener mucho dinero para los gastos. Aquel hombre me volvió a llamar antes del viaje y me dijo que si no había lana no había juegos. Al competidor de 24 años, aquél que derroté a la buena, le dieron mi lugar. Todavía recuerdo que su apellido era Rosado", aseguró.

te puede interesar Chabelo y el América, un amor especial que surgió inesperadamente

Tras quedar fuera de los Juegos Olímpicos, Chabelo dejó de entrenar lucha y pasó a ser jugador de futbol americano en la UNAM al mismo tiempo que estudiaba medicina, sin embargo, entró a trabajar a Canal 2 y su vida cambió.

"Entré a trabajar de ‘ve por las tortas’ a XEW-TV Canal 2. Comencé a hacer voces de abuelito. Un día, con Ramiro Gamboa en Carrusel Musical, hice la voz de un niño llamado Chabelo para un chiste. A Ramiro (Tío Gamboín) le gustó y se me quedó el nombre", declaró.

Xavier López 'Chabelo', el amigo de todos los niños, murió este sábado a los 88 años de edad y dejó un hueco en el corazón de las familias mexicanas.

aar