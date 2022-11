Checo Pérez acaba tercero en la F1 y firma su mejor año

A pesar de que no logró el anhelado subcampeonato de pilotos en la Fórmula 1 (F1), pues acabó detrás del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien culminó segundo en la última carrera del año, celebrada en Abu Dabi, Sergio Pérez reafirmó que es el mejor piloto mexicano de la historia, pues por primera vez finalizó en el tercer puesto, su mejor sitio en una temporada.

El jalisciense firmó su campaña más destacada en el serial, pues sus mejores resultados eran los cuartos lugares en los que finalizó en el 2020 y el 2021 con Racing Point y Red Bull, de manera respectiva, siendo éste su segundo año en las filas de la escudería austriaca.

El originario de Guadalajara se dijo contento con este tercer puesto y dejó entrever que en el 2023 será inclusive más competitivo.

. Gráfico: La Razón de México

“Es como es, al final del día estoy feliz. Di todo lo que tenía y el próximo año seremos más fuertes. Hubo grandes momentos esta temporada, tuvimos que administrar los neumáticos a lo largo de la carrera y son temas que necesitamos cuidar”, señaló Pérez Mendoza a los medios.

Faltaban 15 vueltas cuando el ingeniero de Checo (P6) le dijo que creía que Leclerc (P2) iría hasta el final de la carrera sin volver a entrar a boxes, teniendo alrededor de 15 segundos de diferencia, por lo que el volante tapatío incrementó el ritmo. En la 47 Pérez pasó a Hamilton y su siguiente objetivo ya era el monegasco de Ferrari.

Cinco segundos de diferencia entre Checo y Leclerc, a falta de cinco vueltas para el final; sin embargo, el corredor tapatío no pudo superar al que a la postre se convertiría en el subcampéon de pilotos de la Fórmula 1.

Verstappen, coequipero de Checo Pérez en Red Bull, dominaba a placer la carrera en el Circuito Yas Marina y Checo Pérez, en la vuelta 31, lo seguía en el segundo lugar, con la expectativa si los volantes de Red Bull cambiaban su estrategia y el mexicano pasaba a liderar el último Gran Premio del año.

. Gráfico: La Razón de México

En la carrera se presentó el sexto abandono de la temporada para el piloto español Fernando Alonso (tras sufrir problemas de fiabilidad), quien no tuvo su mejor carrera con Alpine, escudería que abandona para unirse al equipo de Aston Martin en 2023.

El ritmo de Red Bull era extrañamente lento, aunque mantenían el 1-2 en el Gran Premio de Abu Dabi; sin embargo, Ferrari estaba con sus dos volantes atrás de los del equipo austriaco. El monegasco Charles Leclerc estaba tercero, detrás del tapatío Sergio Pérez, quien entró a pits en la vuelta 34 para salir con gomas nuevas duras para durar hasta el final.

Con la parada, Pérez Mendoza se reincorporó en la sexta posición, pero todos los competidores de adelante del mexicano tenían que parar en algún momento. Por la radio, a Max Verstappen, compañero de Checo, le pedían cuidar sus neumáticos.

En la vuelta 39 se presentó una fugaz bandera amarilla, por un incidente con el piloto canadiense Nicholas Latifi (Williams) y el alemán Mick Schumacher (Haas); no obstante, la bandera verde no tardó en salir ya que el accidente no pasó a más y quedó en un toque.

. Gráfico: La Razón de México

Faltaban 15 vueltas cuando el ingeniero de Checo (P6) le dijo que creía que Leclerc (P2) iría hasta el final de la carrera sin volver a entrar a boxes, teniendo alrededor de 15 segundos de diferencia, por lo que el volante mexicano incrementó el ritmo.

Verstappen, por radio, pidió que Red Bull le dijera a Checo que fuera a fondo, pues sus llantas podían aguantar la presión de Charles Leclerc, quien finalmente se impuso al mexicano.