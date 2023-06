Checo vive un momento gris y en Austria nunca ha subido al podio

El piloto mexicano Sergio Pérez no pasa por un buen momento y eso está reflejado en las últimas tres carreras del campeonato en las que no ha subido al podio y errores puntuales lo mantienen alejado de los primeros lugares, por lo que en Red Bull, a pesar de que han declarado que apoyan al volante tapatío, ya también comienzan a ponerle un ultimátum, pues el Checo está perdiendo fuerza y eso no le afecta solamente a él, sino también al equipo que busca terminar la temporada con el 1-2 en pilotos y volver a ganar el primer lugar en escudería, pero Fernando Alonso se acerca peligrosamente a Pérez en la tabla general y eso lo pone en aprietos.

Su próximo compromiso es el fin de semana en Austria, pero el mexicano no tiene buenos recuerdos de dicho circuito, pues nunca ha podido subir al podio y sumado a su mal momento, pone en alerta a Christian Horner, jefe de Red Bull, quien ya advirtió al originario de Guadalajara.

“En Austria, tiene que volver a organizar su clasificación, no puede cometer ningún error”, señaló Helmut Marko, asesor de la escudería. El futuro de Pérez está prácticamente sentenciado y así lo hizo saber Helmut Marko, quien sin rodeos aseguró que su estadía en Red Bull no tarda en llegar a su final.

“La meta inicial de Sergio Pérez era de dos o tres años, eso sería más de lo que planeó de todos modos, solo hay que mantener opciones abiertas para el sucesor”.

Desde el Gran Premio de Mónaco, Sergio Pérez no tiene una buena sesión de clasificación y su racha se alargó hasta Canadá, la última prueba de la campaña y la siguiente cita es en el GP de Austria, pero Checo llegará condicionado por su escudería.

El jalisciense tiene tres fines de semanas dentro de la Fórmula 1 donde no puede pasar a Q3. Por una mala estrategia, errores del propio Checo, salida tarde a la pista, pero Pérez Mendoza no ha podido estar en la qualy 3, que le permite pelear por los primeros lugares de la parrilla de salida.

El español Fernando Alonso ya le pisa con fuerza los talones en el campeonato de pilotos al mexicano y con su segundo lugar en el Gran Premio de Canadá, el asturiano llegó a 117 puntos en la campaña, para así ponerse a solamente nueve del tapatío, quien marcha en la segunda posición.

Cuestionado acerca de la posibilidad de rebasar a Checo Pérez en el campeonato de pilotos de F1, el volante de Aston Martin respondió con un rotundo “sí”, en señal de una clara amenaza para el corredor de Red Bull.

“¿Crees que puedes derrotarlo?”, le preguntó un reportero al dos veces campeón del mundo, cuya respuesta fue un breve y conciso “sí”.

El campeonato de pilotos lo encabeza el neerlandés Max Verstappen, quien en Canadá llegó a 41 victorias en la F1 en el triunfo 100 de Red Bull en su historia. El vigente bicampeón cosecha 195 unidades.

Fernando Alonso acumula seis podios en la campaña, dos más que Checo Pérez, quien ganó los Grandes Premios de Arabia Saudita y Azerbaiyán.

SE ALEJA. Desde que Verstappen venció polémicamente a Hamilton en el último acto en Abu Dabi, apenas cinco pilotos han ganado en las 31 carreras desde entonces.

Ha sido un auténtico paseo para Verstappen desde que consiguió su primer título y el reinante bicampeón mundial se ha llevado 21 carreras desde Abu Dabi 2021. Ha ganado seis de ocho carreras en una somnolienta temporada. La victoria en Canadá le dejó empatado con el legendario Ayrton Senna, con un total de 41 en su carrera, quinto en la lista de todos los tiempos. Se trata de un gran logro, sin duda, pero uno que nunca estuvo en duda.

Hamilton admitió que el piloto de 25 años, probablemente, superará eventualmente su marca histórica de 103 victorias.