Chelsea en 2023 apenas suma cuatro goles en 11 partidos

Los primeros dos meses del 2023 han sido una auténtica pesadilla para el Chelsea. El equipo inglés, acostumbrado al protagonismo en las últimas dos décadas, solamente ha ganado uno de 11 partidos disputados en el año.

Tan sólo el Real Madrid en su visita a Anfield la semana pasada por la ida de octavos de final de la Champions, fue capaz de anotarle al Liverpool un gol más (5) de todos los que los Bleus acumulan desde enero (4).

La derrota sufrida como visitante a manos del Tottenham el fin de semana fue la sexta para los dirigidos por Graham Potter desde que arrancó el año, racha que lo tiene ubicado en el décimo puesto de la Premier League, a cinco lugares de puestos europeos, y eliminado de la FA Cup tras ser goleada por el Manchester City (4-0).

La crisis del equipo londinense también lo tiene contra las cuerdas en la Liga de Campeones de Europa, luego de que el pasado 15 de febrero sucumbió 1-0 a manos del Borussia Dortmund en suelo alemán.

El Chelsea tiene más de un mes sin ganar, pues su única victoria la consiguió el pasado 15 de enero tras imponerse 1-0 al Crystal Palace en la Fecha 21 de Inglaterra, gracias a un gol de Kai Havertz.

El mal momento de los londinenses resulta más complicado de entender debido a que la directiva del club fichó a ocho jugadores en el mercado invernal, siendo los más destacados los del portugués João Félix y el argentino Enzo Fernández, éste último campeón mundial con la Albiceleste en Qatar.

Incluso, en las últimas semanas circuló el rumor de que la directiva de los Blues se reunió con la del PSG para llegar a un acuerdo por el eventual fichaje del brasileño Neymar, quien milita con los franceses desde el 2017.

Gráfico

La mala racha del equipo tiene tan molesta a la afición que el entrenador Potter reveló que tanto él como su familia han recibido amenazas de muerte por medio de correos electrónicos anónimos.

“He recibido algunos correos electrónicos no muy amables, que quieren que me muera o que mis hijos mueran. Obviamente no es agradable recibirlos”, señaló el timonel de 47 años en la conferencia de prensa previa al más reciente compromiso de los Pensioners.

Graham Potter tomó las riendas del club en septiembre pasado para ocupar el lugar que dejó vacante el alemán Thomas Tuchel, con quien la entidad conquistó el Mundial de Clubes en febrero del 2022, su más reciente título.

Con Potter, el primer estratega de la institución desde que el magnate ruso dejó de ser dueño de la misma tras el conflicto de su país con Ucrania, apenas registra nueve victorias en 26 duelos, a cambio de 10 derrotas y siete igualadas.

El mal momento de los londinenses también se refleja en que suman ocho compromisos de visitantes en liga sin salir airosos, su peor racha desde el 2001. Su triunfo más reciente en patio ajeno en la Premier League fue el pasado 16 de octubre con el 2-0 obtenido sobre el Aston Villa en la Jornada 11.

Los Blues reciben en Stamford Bridge al Leeds United el sábado antes de su definitivo duelo también como locales contra el Borussia Dortmund en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, programado para el martes de la próxima semana y cuyo resultado puede terminar por cavar las expectativas del equipo esta campaña o revivirlo para por lo menos dar pelea en Europa.

La escuadra londinense no anota más de un gol en un juego desde el 2-0 que le propinó al Bournemouth en la Fecha 17 de la Premier League el pasado 27 de diciembre.