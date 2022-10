El Monday Night Football de este lunes 24 de octubre, correspondiente a la Semana 7 de la temporada regular de la National Football League (NFL), lo disputan los Chicago Bears y los New England Patriots.

Los locales Pats son el último puesto de la AFC Este, pues en sus pasados seis compromisos tienen tres victorias y mismo número de derrotas; por su parte, los Bears son el penúltimo lugar de la NFC Norte, con dos duelos ganados y cuatro descalabros.

El partido del lunes por la noche entre Bears y Patriots comienza a las 19:15 horas tiempo del centro de México y será transmitido en vivo por la señal de ESPN.

Tua Tagovailoa tuvo un rápido inicio en su reaparición tras una conmoción cerebral, y Miami sobrevivió a una segunda mitad sin puntos para vencer el domingo 16-10 a los Steelers de Pittsburgh.

Los Dolphins (4-3) quebraron una racha de tres derrotas que inició el 29 de septiembre, cuando Tagovailoa sufrió una conmoción ante Cincinnati. También había recibido un duro golpe cuatro días antes en el triunfo sobre Buffalo que provocó cambios en el protocolo de conmociones de la NFL.

El entrenador en jefe de Miami Mike McDaniel decidió que Jason Sanders no intentara su cuarto gol de campo del encuentro a mediados del segundo periodo para ampliar la ventaja a dos posesiones. Chase Edmonds fue detenido en la línea de golpeo en cuarta oportunidad y 3 por avanzar en la yarda 13 de Pittsburgh.

