"Chicharito" conmueve a sus seguidores con este increíble gesto

Javier "Chicharito" Hernández inició la Temporada 2021 de la MLS con todo, al anotar cinco goles en sólo dos partidos, pero ahora llamó la atención una actitud fuera de la cancha.

"Chicharito" ha resurgido tras una decepcionante primera temporada en la MLS y ahora quiere compartir su buen momento al unirse a una iniciativa para financiar el desarrollo del futbol en comunidades pobres de Estados Unidos, incluyendo dos organizaciones en Los Ángeles.

Hernández ha asumido un importante papel con la iniciativa de caridad “Team of Champions” que apoya PepsiCo para invertir en el futbol en las comunidades latinas y afroestadounidenses en el país. La campaña ofrecerá equipamiento y oportunidades de jugar, entrenar y conocimiento.

“Estoy consciente de mi posición y he alcanzado cosas de las que nunca había siquiera soñado. He sido muy afortunado y estoy agradecido. Lo quiero compartir con otros y darles las mismas oportunidad que yo he tenido”, dijo "Chicharito" a AP.

"Chicharito" inicio de ensueño en la MLS

Hernández se llevó su segundo premio al Jugador de la Semana de la MLS el lunes. Después de firmar un doblete ante el Inter de Miami en el primer duelo de la temporada, el atacante de 32 años rubricó una tripleta en la victoria 3-2 ante los Red Bulls de Nueva York. Sólo Brian Ching (2006) de Houston había marcado cinco goles en dos duelos para iniciar la campaña.

Ha recuperado el protagonismo bajo el nuevo técnico Greg Vanney, con un esquema mucho más ofensivo que busca sacar el máximo dividendo a su estrella.

Se trata de un giro notable con respecto al año pasado, en el que Hernández apenas anotó dos goles en 12 partidos en una temporada plagada de lesiones y que calificó como el año más difícil de su vida, si consideras la pandemia de coronavirus.

