"Chicharito" Hernández admite que tocó fondo en su primera temporada en la MLS

El primer año del atacante tapatío Javier "Chicharito" Hernández en la MLS no fue nada fácil, pues solamente anotó dos goles en 12 partidos con el Galaxy.

En alusión a su bajo rendimiento en el balompié de Estados Unidos, el "Chicharito" reconoció que en su temporada de debut con el Galaxy de Los Ángeles tocó fondo.

"Toqué fondo. Viví cosas que normalmente se viven en cinco, 10 años, ¿sabes a qué me refiero? No es una excusa, es la realidad y la realidad es que no asumí la responsabilidad. No pude manejar todo eso", aceptó el "Chicharito" en una entrevista con Los Angeles Times.

Ante ello, el "Chicharito" Hernández reconoció que ha quedado en deuda con los aficionados del Galaxy y admitió que tiene las condiciones para dar resultados en su segunda campaña en la MLS.

te puede interesar “Chicharito” rompe el silencio y habla sobre sus hijos, tras separación con Sarah Kohan

"Cuando llegó el final de la temporada, hice una crítica muy profunda sobre mi vida, sobre mí y simplemente decidí que puedo hacerlo mucho, mucho mejor. En el lado emocional y muy espiritual, cuando llegó el COVID-19, fue como un momento perfecto para exponer las cosas con las que no he trabajado", agregó el "Chicharito".

Finalmente, el "Chicharito" se comprometió a responder en la cancha a las expectativas puestas en él.

"Tengo una gran deuda con mi club, tengo una gran deuda con mis fanáticos, con la familia Galaxy. Tengo 32, pero la cuestión es que hay muchas vías que muestran que la edad es un número", concluyó Hernández Balcázar.

La temporada de la MLS de este año comienza el próximo 17 de abril.

EVG