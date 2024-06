'Chicharito' Hernández se va a la yugular contra sus detractores; "No necesito que me acepten" (VIDEO)

A una semana de que comience el Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, Javier 'Chicharito' Hernández se fue a la yugular sobre sus detractores con un video que publicó en sus redes sociales para defenderse de las críticas.

El goleador tapatío compartió un extenso mensaje para dejarle en claro a sus críticos que su prioridad es el Chivas y que hacer streams no es motivo alguno para que se considere que se distrae de su responsabilidad con el equipo rojiblanco.

"No necesito que me quieran, no necesito que me acepten. De nada va a servir que critiques y que creas que porque me vengo a sentar aquí, prendo una cámara, vaya a afectar el jugar futbol", fue parte del contundente mensaje del 'Chicharito' Hernández.

El goleador histórico de la Selección Mexicana lamentó que un sector de aficionados consideren que por hacer streams y por ser presidente de un equipo de la Kings League deja de lado su responsabilidad con el Guadalajara, club al que regresó en enero pasado después de 14 años para una segunda etapa.

"En qué cabeza cabe que de verdad, sigan creyendo que esto sea distracción. Creen que mostrarme, jugar y todo esto ¿de verdad me va a distraer de mi entrenamiento de mañana con Chivas? Mi prioridad es Chivas y siempre va a ser Chivas, como lo fue el LA Galaxy", aseveró.

'Chicharito' pide a la afición que abra su mente

En el mismo video, el 'Chicharito' Hernández le pidió a sus seguidores que no tengan la cabeza cuadrada y que tengan la mente más abierta, pues es una persona como cualquier otra y tener momentos de distracción no lo convierten en un futbolista menos profesional o comprometido.

"Creen que mostrarme, jugar, tener este proyecto del equipo (Olimpio United en la Kings League), y todo esto, ¿de verdad me va a desconcentrar de mi entrenamiento de mañana, por ejemplo, en Chivas? Si creen eso, me encantaría que pudiera abrir un poquito más su mente", solicitó el veterano atacante de 36 años de edad.

En el mismo tenor, Hernández Balcázar aseguró que sus actividades en redes sociales le dan más energía y lo ayudan a conectar más fácil con la gente que lo sigue.

Chicharito Hernandez en la semifinal de vuelta del Clausura 2024 de la Liga MX entre Chivas y América. Foto: Instagram @ch14_

"Me llega a conectar con muchísima más gente que le interesa mi vida y sirve como ejercicio para mostrarme, esto me nutre, me da más energía, más ganas de poder ir a entrenar, de partirme la ma..., de seguir disfrutando la vida", argumentó el 'Chicharito'.

¿Contra quién debuta Chivas en el Apertura 2024?

El Torneo Apertura 2024 de la Liga MX se pone en marcha el próximo 5 de julio con tres partidos, destacando el cruce entre Puebla y Santos en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Sin embargo, Chivas debutará en el campeonato un día después y lo hará en calidad de local en el Estadio AKRON, donde se verá las caras con el Toluca en el marco de la Fecha 1.

El Rebaño Sagrado eliminó a los Diablos Rojos en los cuartos de final del pasado Clausura 2024, pero posteriormente cayó a manos del América en las semifinales.

EVG