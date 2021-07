"Chicharito" rompe el silencio y manda duro mensaje tras no ser convocado al Tricolor

Luego de que finalmente no fue incluido en la lista definitiva de la Selección Mexicana que participará en la próxima Copa Oro, Javier "Chicharito" Hernández envió un contundente y duro mensaje al respecto.

El delantero del Galaxy de la MLS aprovechó sus historias de Instagram para emitir su opinión al respecto, después de que había sido contemplado en la prelista para el certamen de la Concacaf.

Foto: Captura de Instagram

¿Qué dijo el "Chicharito" tras ser excluido del Tricolor?

El atacante surgido de Chivas compartió una publicación del conferencista ecuatoriano Yung Pueblo en la que indica que "es agotador ser serio todo el tiempo, y no es saludable mirarse a sí mismo y ver siempre las cosas que desea cambiar".

"El crecimiento personal es real cuando se equilibra con la aceptación. La madurez está cambiando porque te amas a ti mismo, no porque odies lo que ves", agregó Hernández Balcázar para luego concluir con la frase "do it for you".

En lo que va de la actual temporada de la MLS, su segunda en Estados Unidos, el "Chicharito" suma 10 goles y 2 asistencias en 10 partidos, lo que demuestra el gran momento por el que pasa.

Sin embargo, Gerardo Martino, estratega del Tricolor, decidió llamar en la delantera a Erick Sánchez, Alan Pulido, Jesús "Tecatito" Corona, Efraín Álvarez, Hirving Lozano y Rogelio Funes Mori, quien recientemente concluyó con su proceso de naturalización.

Foto: Captura de Instagram

EVG