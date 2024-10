China Open: Carlos Alcaraz se cita con Jannik Sinner en la final del torneo

El dinamismo de Carlos Alcaraz estuvo en todo su esplendor el martes al someter 7-5, 6-3 a Daniil Medvedev para alcanzar la final del Abierto de China.

Su rival por el título del ATP 500 será el campeón defensor: Jannik Sinner. El número uno del mundo doblegó a 6-3, 7-6 (3) al favorito local Bu Yunchaokete. Sinner y Alcaraz se apoderaron entre ellos de los cuatro cetros de Grand Slam este año.

Alcaraz domina 5-4 en el historial directo, incluyendo victorias en los dos partidos que han disputado en 2024. Pero Sinner no cree que la historia reciente incidirá en la final del miércoles.

“Será un partido duro", señaló Sinner en la entrevista a pie de cancha. "Nos conocemos muy bien ahora, pero cada partido es diferente, así que la situación en la pista es también un poco diferente a los dos últimos partidos. Pero ya veremos”.

El italiano de 23 años no evidenciado muestras de estar afectado luego que la Agencia Mundial Antidopaje anunció el sábado que pedirá una sanción de uno a dos años al flamante campeón del Abierto de Estados Unidos, que arrojó positivo dos veces por un esteroide anabólico en marzo.

Yunchaokete, el 96to del ranking y que recibió una invitación por parte de los organizadores, ofreció resistencia en los peloteos desde el fondo, pero no supo aprovechar ninguna de las tres ocasiones de quiebre en el primer set.

Alcaraz, por su parte, mejoró a 6-2 su historial directo contra Medvedev. El español de 21 años emergió triunfante de un apretado primer set que deparó cinco quiebres de servicio. El decisivo fue el tercer rompimiento de saque por cuenta de Alcaraz, en el 12do juego, para sentenciar la manga.

“He jugado realmente bien”, dijo Alcaraz. “Está claro que si quieres ganarle a Daniil hay que jugar a un alto nivel de tenis, hay que estar muy fino. Hoy me he vuelto a sentir genial dentro de la pista. Eso es algo que me hace muy feliz”.

El campeón de cuatro citas de Grand Slam, incluyendo el Abierto de Francia y Wimbledon este año, ha ganado ocho partidos en final, repartidos en la Copa Davis, la Copa Laver y Beijing, desde su derrota ante Botic van de Zandschulp en la segunda ronda del US Open.

Paula Badosa sorprende a Jessica Pegula

Paula Badosa se llevó 11 de los últimos 12 juegos para certificar una victoria 6-4, 6-0 sobre Jessica Pegula, la finalista del US Open, en Beijing. La española alcanzó la octava semifinal de un WTA 1000 en su carrera.

Tras quedar abajo 3-1 en el primer set, la ex número dos del mundo pasó a dominar para conseguir su primera victoria ante Pegula, tercera del ranking.

La rival de Badosa en los cuartos de final será la china Zhang Shuai, quien derrotó 6-4, 6-2 a la polaca Magdalena Frech.

