Chivas en 10 duelos ante Toluca, solamente ha perdido en uno

Sin desplegar un gran futbol, Chivas marcha invicto y en el grupo de vanguardia del torneo Clausura de México luego de dos fechas. Para mantenerse ahí, el Guadalajara deberá mejorar su rendimiento colectivo para sobreponerse a la ausencia de su delantero Alexis Vega cuando enfrente a Toluca por la tercera fecha este sábado en el Estadio Akron.

El Rebaño tiene de “cliente” a los Diablos Rojos, pues en sus últimos 10 enfrentamientos solamente ha perdido en uno y fue hace dos años, pero un dato aún más contundente es que cuando las Chivas juegan de local en el Akron, nunca han perdido ante el Toluca.

Vega, seleccionado mexicano en Qatar 2022, fue operado de la rodilla derecha y estará fuera de circulación al menos un mes y medio, dejando al ataque rojiblanco sin dos de sus mejores jugadores. El centro delantero José Juan Macías todavía no reaparece luego de romperse los ligamentos de la rodilla el verano pasado.

“Vega es un jugador que aporta mucho y por eso nos duele que haya salido lastimado, es obvio que lo vamos a extrañar”, dijo el volante Fernando González. “Estamos seguros de los que estén disponibles harán un gran trabajo para suplir a Alexis”.

Chivas, con su nuevo entrenador serbio Veljko Paunovic, comenzó su periplo en el Clausura con un triunfo de visitante sobre Monterrey en un encuentro en el que su portero Miguel Jiménez fue figura con siete atajadas y luego empató ante San Luis, aunque jugó con un hombre de más casi todo el encuentro.

Con sus cuatro puntos, el Guadalajara escolta al líder Tigres (6) y al Atlético San Luis, que tiene sus mismos puntos, pero una mejor diferencia de goles.

Luego de quedarse fuera de la Liguilla el torneo pasado, la dirigencia de Chivas cesó al director deportivo Ricardo Peláez y al entrenador Ricardo Cadena, designando al español Fernando Hierro y Paunovic, respectivamente.

“La mentalidad que nos ha puesto el ‘profe’ ha sido fundamental porque siempre buscamos el resultado”, agregó González. “Tener cuatro puntos en dos jornada es favorable y la clave”.

Desde que se coronó campeón en el Clausura 2017, Chivas sólo ha avanzado a Liguilla en dos ocasiones y su mejor resultado fueron las semifinales en el Apertura 2020.

Toluca, el tercer equipo con más campeonatos en México detrás de Chivas y América, viene de quedarse en la orilla de su primer campeonato desde el Clausura 2010.

El equipo dirigido por Ignacio Ambriz se reforzó con tres jugadores, entre ellos el uruguayo Maximiliano Araujo, buscando dar el paso que les faltó.

“Nosotros sabemos la capacidad que tiene (Vega), pero lo pueden suplir con algún otro jugador”, dijo el volante Marcel Ruiz. “Más allá de analizarlos a ellos, vamos a tratar de enfocarnos en nuestro juego, nuestro sistema, y tratar de sacar ventaja de las debilidades que tengan”.

Toluca tiene ahora un punto, con un partido menos, y se coloca en la undécima posición del campeonato.

Otro encuentro importante es el del América ante el Puebla, pues las Águilas no han demostrado el poderío con el que cerraron el torneo pasado, pero ante el Toluca lucieron mejor en la cancha que contra el Querétaro en la primera jornada del Clausura 2023.

FIFA sanciona a México por Zendejas

México perderá un par de amistosos y recibió una multa de 10,900 dólares por parte de la FIFA por alineación indebida del delantero estadounidense Alejandro Zendejas.

La FIFA informó que la Selección Mexicana de Futbol también perderá tres partidos de la categoría Sub233 en los que alineó a Zendejas.

El ente rector no anunció la sanción hasta el jueves, un día después de que The Associated Press lo contactara luego de que la Federación de Futbol de Estados Unidos convocó a Zendejas para los partidos de fogueo de la próxima semana contra Serbia y Colombia, los primeros para los estadounidenses tras el Mundial de Qatar.

Alejandro Zendejas, de 24 años, fue titular con Estados Unidos en el Mundial Sub17 de 2015, donde fue compañero Christian Pulisic y Tyler Adams.

“La FIFA puede confirmar que ha impuesto una multa de 10,900 dólares suizos a la Federación Mexicana de Futbol por infracciones del artículo 5 del Reglamento de Aplicación (RGAS) de los Estatutos de la FIFA tras la convocatoria del jugador Alejandro Zendejas”, dijo el organismo rector en un comunicado de prensa.