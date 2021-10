CHIVAS: Candidato al banquillo de los rojiblancos manda contundente mensaje

A falta de cinco fechas para que culmine la fase regular del Torneo Grita México Apertura 2021, Chivas todavía no define quién será su próximo entrenador, pues de momento está como interino Marcelo Michel Leaño.

Antonio Mohamed y Matías Almeyda son algunos de los nombres que han sonado para tomar el timón del Guadalajara, pero en las últimas horas circuló el rumor de que el club tuvo un acercamiento con Guillermo Almada, estratega de Santos, quien se manifestó al respecto.

Foto: Captura de Twitter

¿Chivas buscó a Guillermo Almada?

En conferencia de prensa previa al cotejo que los laguneros sostendrán ante Pachuca en la Fecha 13 de la Liga MX, el director uruguayo fue cuestionado al respecto y su respuesta fue contundente.

"Hoy estamos enfocados en Santos, disfrutando del club, concentrados en mejorar y compenetrados en esto. Nuestra mente no se encuentra más allá. Por más halagado que uno se sienta por el interés de selecciones y equipos. Tengo contrato y termina hasta junio del 2022", comentó Almada ante los medios.

Sin embargo, el entrenador charrúa reconoció que le seduce la idea de estar al frente de Chivas en algún momento de su carrera.

"¿A quién no le va a gustar dirigir a un equipo grande? Me halaga que un equipo tan importante se interese por nuestro trabajo y no sólo el mío, sino también el del grupo que me acompaña", subrayó.

EVG