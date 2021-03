CHIVAS: ¿Cuauhtémoc Blanco, remplazo de Vucetich en el Rebaño Sagrado?

La leyenda americanista Cuauhtémoc Blanco aceptó su interés por algún día ser entrenador de futbol profesional, pues aseguró que extraña las mentadas de madre.

Sin embargo, lo curioso se dio cuando no descartó dirigir a las Chivas de Guadalajara, máximo rival del equipo de sus amores, pues dijo que sería algo muy profesional.

“Ahí debes de ser profesional, el otro día me preguntaron si jugaría en Chivas, uno le duele que lo corran de un equipo, a mí me dolería que me corrieran del América y me fuera a jugar a Chivas. Lo veo un poco difícil, pero debes de ser profesional, al final es un trabajo, le vas a tener un gran cariño al América”, dijo.

"Pero si me dijeran que puedo dirigir a las Chivas, lo pensaría, no pasa nada. No sé si la gente de Chivas lo vería mal, pero yo creo que la gente de América sí lo vería muy mal, pero mi decisión es dirigir al América y después a la selección mexicana”, agregó.

Por este gol del Cuauh me enamoré de él y del América ❤️... ¡FELIZ CUMPLEAÑOS APÁ’! @cuauhtemocb10 pic.twitter.com/u7RRJKjSI3 — renacova 🪧 (@renacova) January 17, 2019

Cuauhtémoc haría jugar a Chivas como el Barcelona



El actual gobernador de Morelos aseguró que sus equipos jugarían un futbol casi tan perfecto como el que se veía en los partidos del Barcelona en su mejor momento.

“Yo jugaría como juega el pin... Barça. Sí faltarían los jugadores, pero hay mucho talento en el futbol mexicano, nada más que no se les da la oportunidad. Lo que sí les diría es ‘a correr cabr..., el futbol es de correr’. Ve al Liverpool, los tres cabr... de arriba corren y defienden”, aseguró.

No tendría los jugadores como Xavi e Iniesta, pero hay mexicanos muy buenos, hay extranjeros muy buenos que lo pueden hacer”, sentenció.

RMP