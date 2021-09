CHIVAS: El mensaje de Matías Almeyda, minutos antes de que despidieran a Vucetich

Las Chivas de Guadalajara no aguantaron más y despidieorn a Víctor Manuel Vucetich, una semana antes del Clásico Nacional, ante el América, su odiado rival.

A través de redes sociales, el cuadro tapatío dio a conocer la noticia, pero horas antes, en conferencia de prensa, Matías Almeyda habló sobre su posible regreso Chivas.

“No hablé con nadie, no llamé a nadie y nadie me llamó a mí. Yo soy entrenador hoy de San José, y @Chivas tiene un entrenador que se llama Vucetich, tiene una gran historia y yo le deseo que pueda levantar a Chivas…”: Matias Almeyda pic.twitter.com/5k5XlClGBL — Natalia León (@_NataliaLeon_) September 19, 2021

Ahí, el técnico argentino, quien actualmente dirige al San José Earthquakes de la Major League Soccer (MLS), aseguró que lo que se dice sobre su regreso es mentira.

"Primero quiero separar para que sepan el sentimiento que yo tengo con Chivas que es muy grande, después hay otra cosa, yo no hablé con nadie, nadie habló conmigo y hay un respeto hacia mis jugadores, porque yo estoy enfocado acá, y hay otra cuestión que Chivas tiene un entrenador, muchos están diciendo que yo estoy poniendo cláusulas para ir a Chivas, es mentira”, dijo "El Pelado".

te puede interesar CHIVAS: El Rebaño ya tiene nuevo técnico, tras la salida de Vucetich

Nadie de Chivas ha hablado con Matías Almeyda

Además, Almeyda aseguró que se debía respetar al técnico en turno y que por el momento no ha hablado con nadie de la directiva de las Chivas.

"No hablé con nadie, no llamé a nadie, nadie me llamó a mí, yo soy entrenador hoy de San José y Chivas tiene un entrenador que se llama Víctor Manuel Vucetich que tiene una gran historia y yo le deseo que pueda levantar a Chivas, porque cuando uno es entrenador y se habla así es muy feo. Entonces respeten a todos, respetenme a mí de aquellos que mienten, respeten a Vucetich. Nada va a cambiar en mi vida lo que siento por Chivas, nada ni nadie, soy hincha de Chivas", sentenció.

rmp