CHIVAS: Leyenda del Rebaño explota con Ricardo Peláez y le exige que dé la cara

Después de seis fechas en el Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX, Chivas solamente suma una victoria. Por ello, una de las leyendas del club explotó con Ricardo Peláez, director deportivo del equipo, a quien responsabilizó por los malos resultados.

Se trata del exdefensa Joel Sánchez, quien arremetió contra Peláez, a quien le exigió dar la cara ante la afición por la actualidad de los rojiblancos.

Foto: Captura de Twitter

El duro mensaje de Sánchez a Pelaéz

El "Tiburón" criticó el mensaje que el directivo envió mediante un video la semana pasada tras la derrota contra León en la Jornada 5 de la Liga MX, pues considera que esa no es la manera de que asuma su responsabilidad por la crisis en Chivas.

"Eso tendría que responderlo Peláez, pero como corresponde, no con un video editado, eso no es dar la cara. Él tiene que dar cuentas, él es el responsable de esta gestión, de las contrataciones, del funcionamiento o no funcionamiento, él es el responsable", aseguró el también exseleccionado tricolor en entrevista con Récord.

Sánchez Ramos agregó que no comprende cuál es el objetivo del Guadalajara, si darle oportunidad a los canteranos o seguir jugándosela con los veteranos.

"Se habla de cinco chavos que han debutado en las primeras cuatro fechas y en los últimos dos partidos no han salido ni a la banca. Veo en la banca a Oribe Peralta, veo en la banca a (Isaac) Brizuela, que tiene varios años en Chivas. No entiendo lo que es el proyecto", concluyó el mundialista con México en Francia 1998.

En la Jornada 7 del Apertura 2021, los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich reciben en el Estadio Akron al Necaxa.

