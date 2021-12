CHIVAS: Seguidores del club lanzan fuerte amenaza a su directiva

La afición de Chivas quedó muy dolida por el fracaso del club en el Torneo Apertura 2021 y para colmo de males el Atlas, su rival de ciudad, rompió con su sequía de 70 años en la Liga MX.

Las redes sociales fueron el vehículo por el que los seguidores del Rebaño Sagrado lanzaron una fuerte amenaza a la directiva encabezada por Amaury Vergara, pues aseguraron que no comprarán productos del equipo en caso de que no lleguen refuerzos de calidad.

"La afición de Chivas no está dispuesta a adquirir ningún producto o servicio proveniente de la institución, si la directiva no presenta refuerzos de calidad. No es culpa de la afición y de la gran historia del club la mala dirección deportiva", señala un comunicado de la hinchada rojiblanca.

¿Cuándo debuta Chivas en el Clausura 2022?

El Guadalajara regresará a las canchas el próximo 9 de enero, cuando reciba en el Estadio Akron al Mazatlán FC en la Jornada 1.

El clásico nacional contra el América está programado para efectuarse el próximo 12 de marzo en el marco de la Fecha 10, también en el inmueble localizado en Zapopan.

