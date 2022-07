Chivas, el único equipo que en dos fechas no ha hecho gol

E n Chivas los resultados siguen sin darse, cuando se esperaba que fuera un torneo distinto y los éxitos regresaran al Rebaño, se vive todo lo contrario y en todas las líneas, pero lo que más preocupa actualmente es la falta de gol, ya que es el único equipo que en las primeras dos fechas del Apertura 2022 aún no logra hacerse presente en la portería.

Posiblemente la baja más sensible de los rojiblancos antes de que arrancara la Liga MX fue la de José Juan Macías, el delantero se perfilaba para ser titular indiscutible y en palabras de su entrenador Ricardo Cadena, el futbolista iba a estar tan bien que hasta podría regresar a la selección, pero una lesión lo marginó para todo el campeonato.

Ahora, las Chivas están urgidas de contratar a un delantero letal y la puja por Henry Martín del América y el Mudo Aguirre del Santos quedó en el olvido y ahora van por Santiago Ormeño, atacante suplente del León y que además es seleccionado peruano, por lo que la controversia entraría al saber si Chivas ya podría jugar con mexicanos que no defiendan a la Selección Nacional.

Ormeño es precisamente canterano de las Chivas, nació en la Ciudad de México y su sueño era vestir la Tricolor, pero al final no recibió una oportunidad y Ricardo Gareca lo convocó para reforzar a Perú en las eliminatorias mundialistas de la Conmebol; no tuvo mucha participación, pero sí estuvo presente en momentos importantes y aunque los incas no vayan a Qatar 2022, Santiago Ormeño ya es peruano.

Cuando menos pensaban que lo iban a necesitar, ahora lo extrañan más que nunca, pues aunque no fue su mejor versión dentro de la cancha, si Chivas no hubiera vendido al Chino Huerta a los Pumas, ahora tendrían un delantero centro para tapar dicha área mientras concretaban alguna contratación y con experiencia en Primera División.

En Chivas no hay gol, pero sí hay buena defensa, pues son la tercera menos goleada en lo que va del campeonato, ya que solamente han recibido una diana en los dos partidos del AP2022.

Salcedo llega a Juárez

El defensor central Carlos Salcedo ya tiene todo arreglado para regresar a la Liga MX y en entrevista con TUDN confesó la importante razón por la que decidió dejar la MLS y volver al futbol mexicano.

Con un paso fugaz con el Toronto FC, de Canadá, siendo titular indiscutible, con menos presión que en la Liga MX y ganando bien, El Titán decidió dejar Estados Unidos por temas familiares.

“Estamos en las últimas horas para volver a la Liga MX; no estaba en mis planes regresar, pero por cosas de la familia, de mis hijos y de mi esposa se deben tomar decisiones”, comentó.

Salcedo reconoció que tal vez no es recomendable cambiar tan rápido de equipos, pues inició el año con Tigres, luego se fue a Toronto y ahora va a los Bravos.