CHIVAS: ¿Víctor Manuel Vucetich saludará a Leaño? Esto dice el DT del Monterrey

En septiembre pasado, Víctor Manuel Vucetich dejó de ser entrenador de Chivas, a pesar de que en su último partido al frente el Rebaño Sagrado venció al Pachuca.

Este miércoles, el "Rey Midas" se reencuentra con el Guadalajara, equipo que es dirigido por Marcelo Michel Leaño, precisamente su sustituto en el cuadro rojiblanco.

A la llegada del Monterrey a suelo tapatío, Vucetich fue cuestionado acerca de si saludaría a Leaño, a lo que no dejó en claro si eso ocurrirá, pues resaltó que su prioridad es lo deportivo.

"Esos no son temas que me deba tocar hablar ahorita, yo me dedico a lo deportivo y eso es lo más importante", contestó el exestratega de Chivas. pues en meses pasados circuló el rumor de que Leaño le habría aconsejado a Amaury Vergara, dueño del Guadalajara, que despidiera a "Vuce".

te puede interesar CHIVAS: Jesús Sánchez explota con sus compañeros y les exige compromiso (VIDEO)

¿Cuántos partidos ganó Vucetich con Chivas?

Víctor Manuel Vucetich tomó el timón del Rebaño Sagrado en agosto de 2020 para reemplazar a Luis Fernando Tena, quien tenía dicho cargo desde septiembre de 2019.

El "Rey Midas" dirigió un total de 45 encuentros a Chivas, en los cuales registró 17 victorias, 17 empates y 11 derrotas. Los triunfos más destacados del club con Vucetich al frente fueron las dos que consiguió ante el América en los cuartos de final del Torneo Guard1anes 2020.

Con Marcelo Michel Leaño como director técnico, la escuadra tapatía registra cinco victorias, siete igualadas y ocho descalabros en un total de 20 cotejos.

EVG