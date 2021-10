CHIVAS: Víctor Manuel Vucetich rompe el silencio y manda mensaje a la afición

Poco más de dos semanas después de su salida de Chivas, el director técnico Víctor Manuel Vucetich rompió el silencio y habló al respecto.

El "Rey Midas" reconoció que le hubiera gustado irse de otra manera del Guadalajara, pues considera que el equipo iba por buen camino y lo ideal hubiera sido cumplir un proceso.

Lo que dijo el exestratega de Chivas

"Me gustaría haber culminado en una parte importante donde los procesos del futbol son mediano y largo plazo y más en una institución como el Guadalajara, uno quiere terminar su trabajo de una manera positiva. Mi deseo era hacer las cosas lo mejor posible, agradezco el apoyo de la institución", comentó Vucetich Rojas en el podcast Confesiones.

Otro aspecto que abordó el experimentado entrenador fue la afición rojiblanca, de la que considera que fue injusta por pedir su salida de la institución a la que dirigía desde agosto de 2020.

"Te da coraje, porque no valoran lo que se está haciendo, hay una falta de conocimiento del aficionado sobre el trabajo que se hace. No hay argumentos para como poder gritar o hay alguna manipulación, que lo puedo pensar, ya me ha pasado, manipulaciones de representantes para intereses de dos o tres personas", aseveró "Vuce".

Estadísticas de Vucetich con Chivas

Durante su etapa como estratega del Rebaño Sagrado, Víctor Manuel Vucetich dirigió 45 cotejos. Su balance fue de 17 victorias, 17 empates y 11 derrotas.

Marcelo Michel Leaño fue el elegido por la directiva tapatía para ocupar el puesto que dejó vacante el "Rey Midas".

EVG