BOX: "Travieso" Arce pide ayuda a JC Chávez para recuperar seguidores en Twitter

El expugilista Jorge "Travieso" Arce se vio obligado a abrir una nueva cuenta de Twitter y una de las primeras cosas que hizo recurrir a Julio César Chávez, una de las más grandes leyendas del box nacional, para pedirle que le ayude a recuperar a sus seguidores en la red social.

En su nueva cuenta, el "Travieso" publicó un video en el que informó y se quejó de que la red del pajarito le suspendió su cuenta anterior, a pesar de que estaba verificada.

Buenas tardes 😃 amigos de Twiter me suspendieron mi cuenta no pude recuperarla, ayúdame a compartir este video para recuperar mis seguidores esta será mi nueva cuenta Les agradezco un RT por favor animo y recuerda prohibido🚫 amargarse @terrible100 @Faitelson_ESPN @Jcchavez115 pic.twitter.com/q7DXVwWQb2 — Jorge Arce (@EltraviezoArce) October 5, 2021

El mensaje de Arce a sus seguidores

"Hola, qué tal amigos de Twitter, soy su amigo el “Travieso” Arce, para decirles que ésta será mi nueva cuenta. La cuenta pasada me la suspendieron y no pude recuperarla; mandé correos, mandé todo lo que tenía que hacer y no la pude recuperar", dijo el exboxeador sinaloense en el video que subió a su nueva cuenta.

Además de pedirle apoyo a Chávez en esta situación, Arce Armenta también etiquetó en su publicación al exboxeador Erik "Terrible" Morales y al periodista David Faitelson.

"Tenía más de 90 mil seguidores", agregó el "Travieso", quien a lo largo de su carrera en el box disputó 73 peleas, de las cuales ganó 61, perdió siete y empató dos..

La promesa de Arce para no perder su cuenta

Además del video, el originario de Los Mochis, Sinaloa, compartió un mensaje en el que hizo la promesa de no discutir con ninguno de sus seguidores para evitar problemas y que no le bajen su nueva cuenta.

"Buenos días mi raza, cómo les amaneció? Oigan quién me puede ayudar a certificar mi cuenta? Prometo ya no pelear, los ofensivos, tóxicos, solamente bloquearlos, aquí es para saber de las personas que admiras, no para pelear con gente que tal vez nunca llegues a ver en persona", señaló.

Foto: Captura de Twitter

EVG