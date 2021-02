BOX: ¡Increíble! El "Travieso" Arce rechazó ir al Super Bowl por una simple y sencilla razón

El Super Bowl de la NFL es uno de los eventos deportivos más esperados cada año por mucha gente, principalmente en México y Estados Unidos. Sin embargo, el exboxeador sinaloense Jorge "Travieso" Arce se encuentra entre el grupo de personas a los que este partido no le interesa.

Resulta que el "Travieso" Arce reveló en sus redes sociales que tenía una invitación completamente pagada para asistir a Tampa Bay, donde los Buccaneers y los Chiefs disputaron el Super Bowl LV.

Pero ni siquiera eso lo animó a ir al Super Bowl, que este año se realizó en el Raymond James Stadium, pues su desinterés por el futbol americano se impuso.

"¿Seré el único que no le gusta, y que no está viendo el Súper Bowl? Y tenía invitación todo pagado a Tampa Bay y no quise ir. El problema es que todo mundo está viendo eso y no sé qué hacer. Denme un consejo, ¿qué se hace en estos casos?", fue el mensaje que el "Travieso" compartió con sus seguidores.

El comentario del "Travieso" Arce no fue tomado de la mejor manera por uno de sus seguidores en Twitter, quien lo tachó de arrogante.

"Jajaja ".. Y tenia invitación todo pagado..". Que gustarte el tirar mi... mi Travieso.... Definitivamente la humildad no es lo tuyo... Y referente al juego, no lo veas... No creo que se awite (sic) el Mahomes o el Brady", fue la respuesta del usuario @manjarrezdurazo a la confesión del "Travieso".

