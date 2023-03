Clásico Mundial de Beisbol: Jugador de Estados Unidos niega saludo al mexicano Randy Arozarena y su venganza fue impresionante (VIDEO)

¿Qué dijo Randy Arozarena 🇲🇽 luego de que Will Smith 🇺🇸 no lo quiso saludar en el juego?



“Jugué en Triple A con él y me dio gusto verlo. Lo fui a saludar y me dejó con la mano estirada, ¿qué le voy a hacer? No voy a ponerme a llorar. Seguí adelante y le di dos dobles” 💪🏼 pic.twitter.com/7hNtwD9I8s