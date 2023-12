“Comparto los mismos valores que LA Dodgers”

El lanzador japonés Shohei Ohtani se dijo emocionado por el nuevo reto que afrontará con los Dodgers a partir de la próxima temporada de Grandes Ligas durante su presentación con el equipo en el Dodger Stadium.

El expitcher de los Angels aseguró que su principal motivación por unirse a The Blues se debe a que tanto él como la franquicia tienen en común una visión ganadora.

“Estoy emocionado de unirme a los Dodgers, comparten la misma pasión que yo. Tienen una visión e historia centradas en ganar, y comparto los mismos valores, así que estoy ansioso por unirme al equipo”, fueron las primeras declaraciones del pelotero nipón.

Shohei Ohtani, quien llegó a la MLB en la temporada del 2018, aseguró que no fue sencillo decantarse por los Dodgers, esto debido a que tuvo ofertas de otros conjuntos, aunque no quiso revelar de cuáles.

“Honestamente, todos los equipos con los que me reuní y tuve la oportunidad de hablar fueron geniales. Fue realmente una decisión difícil para mí. Al final del día, tuve que elegir un equipo, y los Dodgers fueron mi elección. El mercado de agentes libres sigue abierto y no quiero realmente interferir con los planes de nadie. No quiero decir nada erróneo, sí quiero decir que tuve conversaciones con otras organizaciones”, subrayó el pelotero japonés.

Fue la primera comparecencia del astro japonés ante los medios desde el 9 de agosto, dos semanas antes de lastimarse lanzando. La lesión requirió de una intervención quirúrgica, realizada el 19 de septiembre.

“Obviamente no soy un experto en el campo médico, pero se hizo un procedimiento. No estoy seguro de cómo se llama. Sé que fue completamente distinto al de la primera vez, así que no sé cómo lo llamen ustedes”, comentó Shohei Ohtani al respecto.

El lanzador japonés jamás llegó a los playoffs en seis campañas con los Ángels.