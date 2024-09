Conade: Ana Paula Vázquez, medallista en París 2024, hace impactante revelación de las becas

La arquera coahuilense Ana Paula Vázquez, una de las medallistas de la delegación de México en los Juegos Olímpicos de París 2024, hizo una impactante revelación de las becas que otorga la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

De visita en el Estadio BBVA, donde se jugó el Monterrey vs Toluca de la Jornada 6 de la Liga MX, Vázquez reconoció que a pesar de que recibió un incremento en su beca, los criterios del organismo son un poco raros.

"A mí sí me aumentaron la beca, es totalmente cierto, y lo agradezco bastante. La Conade tiene razón. Por otro lado, coincido con mi compañera (Alejandra Valencia) en que los tabuladores están un poco raros. Sin embargo, la Conade está haciendo algo al respecto", declaró Ana Paula Vázquez en charla con Fox Sports.

"A MÍ ME AUMENTARON MI BECA (...) CREO QUE CONADE ESTÁ TRABAJANDO EN LOS TABULADORES"



Ana Paula Vázquez, invitada de Rayados para el juego de hoy, señala que a ella sí le aumentaron la beca después de su medalla en París.



🎥 @sergiotrevino9#CentralFOX pic.twitter.com/WQvvfGL5N7 — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) September 1, 2024

La deportista de 23 años, quien en París 2024 ganó el bronce por equipos femenil en tiro con arco junto con Ángela Ruiz y la experimentada Alejandra Valencia, indicó que a los atletas no les hace sentido que la beca sea mayor si consiguen medallas en campeonatos del mundo u otros eventos que en unos Juegos Olímpicos.

"Me parece muy importante que la Conade esté trabajando sobre los tabuladores. No sé si los ajusten o no, pero es un tema que entre los atletas parece raro que en un mundial paguen más que en unos Juegos Olímpicos", ahondó Ana Paula Vázquez.

Las declaraciones de la originaria de Ramos Arizpe, Coahuila, se dieron luego de que Alejandra Valencia externó en redes sociales su molestia y confusión por los tabuladores de Conade tras su presea en París 2024.

EVG