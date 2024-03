Durante el entrenamiento del Club América en el Estadio Jalisco, previo al enfrentamiento de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, fue visto un dron sobrevolando el recinto, creando rumores sobre posibles actividades de espionaje.

El objeto volador llamó la atención durante la práctica del equipo azulcrema, pero según el director técnico del Rebaño, Fernando Gago, no es parte de la estrategia táctica de las Chivas. En respuesta a las preguntas de la prensa sobre el presunto espionaje, el estratega deslindó a la institución de cualquier acusación.

"¿Ah sí? Oh, no sabía. No tenía ni idea, estoy desde las 11 de la mañana acá. No estamos para entrar en esas cosas, no existen, de parte nuestra no existen", respondió el dirigente rojiblanco de manera contundente.

El entrenador argentino se mostró molesto ante la situación y aseguró estar concentrado en los elementos que implicaban el desempeño de su equipo. "Será clave mantener las emociones para tener la mente en el juego y no en el ambiente que se presente en el Estadio AKRON", añadió Gago.

"Tenemos que corregir los errores del fin de semana pasado. Tener la autocrítica. Tenemos plena confianza".



El entrenador de Chivas analiza el juego de Ida contra el América tras haber sido goleado por Cruz Azul en la Liga BBVA MX.





Fernando Gago enfrentará su primer Clásico Nacional

Este miércoles, Chivas y América jugarán el primero de tres enfrentamientos que se llevarán a cabo en 10 días, con el inicio de octavos de final de la Concachampions. Este encuentro será el primer Clásico Nacional para el técnico de Chivas, Fernando Gago, desde su llegada a México.

"La primera oportunidad que me toca enfrentarme, sé lo que se vive en este clásico y más en fase de definición. Cada clásico tiene sus cosas, hay algo lógico y normal, la ilusión del hincha. Esas cosas llevan al nivel de concentración, entusiasmo, de pasarse la energía previo al partido", refirió el sudamericano.

Los equipos llegan con realidades distintas, pues Chivas viene de sufrir una derrota de 3-0 ante Cruz Azul en su último duelo de Liga MX, mientras que América apabulló 5-1 al Atlas.

Al respecto de la situación actual de los de Verde Valle frente a las Águilas, el técnico argentino comentó: "El partido del otro día se abre con la expulsión del rival, hubo un cambio de partido. Entonces el partido fue desde un análisis que hacemos, un juego trabajado y con un hombre más es más ventaja”, cerró su análisis.

"Es un partido de ida y vuelta y hay que entenderlo de esa manera para jugarlo de la manera que nosotros queremos".



Fernando Gago sobre la versión que busca en Chivas ante América.





