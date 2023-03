Concachampions | Orlando City vs Tigre: Hora y en qué canal ver EN VIVO, octavos de final de vuelta

Luego de empatar sin goles en el Estadio Universitario, los Tigres buscan el pase a cuartos de final de Concachampions como visitantes ante Orlando City. El duelo es este miércoles en los Estados Unidos.

El gol de visitante todavía cuenta en esta ronda, por lo que los felinos deben aprovechar su poder en ofensiva y finiquitar cuanto antes del cotejo, recordando que el ganador accede al Mundial de Clubes de la FIFA.

📹 ¡Así nuestra práctica final desde Orlando, Florida, de cara a enfrentar la Vuelta de los Octavos de Final en @TheChampions!



¡Venga, equipo! 🔥

Tigres tendrá una baja sensible, ya que el goleador francés André-Pierre Gignac no realizó el viaje a Florida porque no cuenta con el esquema de vacunación de COVID-19 por un tema personal.

¿En dónde ver EN VIVO el Orlando City vs Tigres?

El partido entre Orlando City y Tigres arranca a las 18:15 horas, tiempo del centro de México y podrás seguir las acciones por la señal de Fox Sports.

Semana complicada para los Tigres

Luego de enfrentar su compromiso de la Concachampions en Florida, Estados Unidos, los Tigres regresan a la Liga MX para medirse ante los Rayados de Monterrey en una nueva edición del Clásico Regio.

La Pandilla es líder del Torneo Clausura 2023 con 28 unidades y foja de nueve partidos ganados, un empate y una derrota. Por su parte, los de la UANL son terceros con 21 puntos, gracias a sus seis ganados, tres empates y dos derrotas.

