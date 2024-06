Copa América 2024 | Edson Álvarez sufre terrible lesión en el México vs Jamaica y se perdería el resto del torneo (VIDEO)

Entre lágrimas, Edson Álvarez sufrió una terrible lesión en la pierna izquierda en el primer tiempo del México vs Jamaica en el debut del Tricolor en la Copa América 2024, en su afán por evitar que el equipo caribeño hiciera daño en un contragolpe.

El mediocampista del West Ham quedó tendido al minuto 27 luego de intentar un regreso a toda velocidad. Dos minutos después de quedarse tendido en el césped, el surgido del América abandonó la cancha para ser reemplazado por Luis Romo.

Edson Álvarez, de 26 años de edad, fue elegido como el capitán de México para la Copa América 2024, en la que es la prueba más importante para el entrenador Jaime Lozano antes de la celebración del Mundial del 2026.

A falta de un comunicado oficial de la Selección Mexicana, es factible que el exmediocampista del Ajax no pueda disputar el resto de los compromisos del Tricolor en la justa que se realiza en Estados Unidos.

Con dos Copas del Mundo disputadas, Edson Álvarez llegó ilusionado a la Unión Americana para jugar su primera Copa América, pues México no estaba en este certamen desde el 2016, el año en el que debutó como futbolista profesional.

El mensaje de Edson Álvarez antes de la Copa América

El mediocampista del West Ham, Edson Álvarez, aseguró en la víspera del cotejo ante Jamaica que cualquiera de los integrantes de la Selección Mexicana que no aspira a conquistar el trofeo de la Copa América 2024 está en otro canal.

"Estamos emocionados, no sé hasta dónde llegará esta selección, tenemos objetivos a corto plazo, que es pasar el grupo, después por qué no estar entre los primeros cuatro lugares. El objetivo de estar aquí y el que no aspire a ganar la Copa América, está perdido", aseveró el capitán del Tricolor.

Edson Álvarez, en la órbita del Manchester United

El futbolista mexicano Edson Álvarez podría dejar las filas del West Ham muy pronto, pues se dio a conocer que está en el radar del Manchester United, equipo cuyo entrenador es Erik ten Hag, quien dirigió al surgido del América en el Ajax.

El periodista italiano Fabrizio Romano dio a conocer en sus redes sociales que los Red Devils quieren fichar a un mediocampista ante la inminente marcha del brasileño Casemiro y una de las opciones para llenar ese hueco es el seleccionado tricolor.

"Manchester United está considerando seriamente incorporar también un nuevo mediocampista, es prácticamente un hecho en caso de que Casemiro se vaya. Tengo entendido que el capitán de México, Edson Álvarez, es una de las opciones que se discuten internamente, valorada por Ten Hag. Es un trato difícil, ya que el West Ham lo considera un jugador clave", informó Fabrizio Romano.

