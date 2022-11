Copa del Mundo Qatar 2022: "Canelo" vs Messi; los mejores memes de la pelea del siglo

Han sido horas movidas en redes sociales desde que salió a la luz un video en el que Lionel Messi, en el vestuario del Estadio Lusail, patea una playera de la Selección Mexicana tras la victoria de Argentina por 2-0 en la Copa del Mundo Qatar 2022.

El metraje causó indignación y enojo en algunos aficionados mexicanos, así como en el boxeador tapatío Saúl "Canelo" Álvarez, quien fue el que demostró su molestia con una serie publicaciones en Twitter, siendo la más fuerte una amenaza hacia Messi.

"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre", escribió el "Canelo", además de precisar que su enojo no es con Argentina ni con sus habitantes, es con Messi, pues considera una falta de respeto el gesto que hizo con la playera de México.

Ve primero él video y déjate de mamadas! pic.twitter.com/uInZakvBmL — R a m i r o (@Ramiro1291) November 28, 2022

Diversas personalidades han salido en defensa del crack argentino del PSG y le han hecho ver al "Canelo" que la acción de Messi no fue con intención. Una de esas personas fue el exjugador y compañero de la "Pulga" en el Barcelona, Cesc Fàbregas, quien le respondió directamente al boxeador mexicano.

"Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. TODAS las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante", escribió el campeón del mundo con España en 2020.

"Señor 'Canelo' no busques excusas o problemas , seguramente no sabes de futbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después, si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da", explicó el "Kun" Aguero, amigo de Messi.

Los mejores memes del "Canelo" vs Messi

"Canelo" explotó contra Messi Foto: Captura de pantalla

"Canelo" explotó contra Messi Foto: Captura de pantalla

Canelo when he sees Messi pic.twitter.com/ZfkfUfKxEw — bag (@mookiebag) November 28, 2022

Messi leyendo los tuits del Canelo:pic.twitter.com/QI7xVrvuVS — Martinalgui (@MartinoliCuri) November 28, 2022

Cállate weee, ahí todavía está el canelo te vamos avisar cuando se vaya. pic.twitter.com/Rh77QkYCPi — Itzel Salvio (@dinennaalves) November 28, 2022