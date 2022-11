Copa del Mundo Qatar 2022: Cuauthémoc Blanco revienta a la Selección Mexicana tras derrota ante Argentina (VIDEO)

El histórico Cuauhtémoc Blanco reventó a la Selección de México, tras la derrota que sufrió por 2-0 ante la Selección de Argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022.

Blanco, figura de México, aseguró que podría hacer un mejor papel que los actuales elementos tricolores que tras caer antes Argentina están a punto de quedar fuera del Mundial.

"DOS PASES DE GOL PONGO Y ME SALGO" 😅



Cuauhtémoc Blanco hace comentarios fiel a su estilo y pidió que le dieran minutos con la Selección.



Dejó en claro también que al técnico se le respeta. @GusMenFox@RafaMLOficial@carlossalcido7@arturobrizioc

Antonio Mohamed pic.twitter.com/bJ7MYs4c1U — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 26, 2022

"Con que me dieran 15 minutitos, doy dos pases de gol y me salgo, porque me puede dar un infarto", bromeó para Fox Sports el exjugador de las Águilas del América.

Martino hace desalentadora declaración tras derrota



Gerardo Martino, entrenador de la Selección Mexicana de Futbol, hizo una desalentadora declaración tras la derrota de su equipo por 2-0 ante Argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022.

La última vez que @miseleccionmx no pudo marcar en los primeros dos partidos del Mundial fue hace ¡¡¡60 AÑOS!!!



Esta es toda tuya, Gerardo Martino ❌❌❌ pic.twitter.com/KAw7LmuykQ — Alex López™ (@AlexLA94) November 26, 2022

"Sí, sabemos que es la última oportunidad que tenemos, tenemos que dejar la vida ahí. Habíamos hecho un excelente partido y esperamos aprovechar las oportunidades", explicó después de la caída que deja a los mexicanos al borde de la eliminación de la justa.

¿Qué necesita México para clasificar a octavos de final?



La derrota por 2-0 sufrida a manos de Argentina, complica en demasía el panorama para México en la Copa del Mundo Qatar 2022, pues quedó al borde de la eliminación.

¡Así quedó el Grupo C de la #CopaMundialFIFA tras la segunda fecha!



¿Quiénes pasarán a octavos de final? — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 26, 2022

Si México derrota a Arabia Saudita llegará a cuatro puntos, superando en automático a los árabes. El triunfo, por cualquier marcador, lo instalaría en octavos de final siempre y cuando Polonia supere a Argentina.

acg