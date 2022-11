Copa del Mundo Qatar 2022: Enner Valencia rompe en llanto en entrevista tras la eliminación de Ecuador en Mundial (VIDEO)

La eliminación de la Selección de Ecuador en la Copa del Mundo Qatar 2022 dejó destrozado a la estrella en la justa del país sudamericano, Enner Valencia, exjugador de los Tigres.

En la zona mixta posterior a la derrota de Ecuador ante Senegal, Valencia fue preguntado sobre el mensaje que le mandaría a los hinchas de su país, tras lo cual el futbolista del Fenerbache turco rompió en llanto.

🇪🇨🗣 Enner Valencia: “Les pedimos disculpas a todo el Ecuador”.pic.twitter.com/VGTBJjCpaA — Luciana⚽️ (@LuliAriasL) November 29, 2022

"Lastimosamente no hemos podido cumplir con las expectativas, tuvimos que pasar un momento difícil. No esperábamos esto, estábamos ilusionados y no lo hemos podido. Les pedimos disculpas", dijo Valencia, mientras lloraba ante los medios de comunicación.

Así fue la derrota de Ecuador

El sueño de la Selección de Ecuador en el Mundial Qatar 2022 de meterse a los octavos de final fue frenado por Senegal, que lo eliminó en la última jornada del Grupo A.

⚽😎🇸🇳 ¡Gooool de Senegal!



Esta Selección no se deja y rápido vuelve a irse arriba en el marcador 🙌



🇪🇨 1-2 🇸🇳

🔴 EN VIVO https://t.co/3ClRNgiVmY

📺 VIX#TUMundial | #LoRifadoDeQatar | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/RXsL9scVYU — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 29, 2022

Con un marcador de 2-1 los sudamericanos se despiden de la justa mundialista y los africanos esperarán rival del Grupo B para conocer a quién enfrentarán y cuándo serán los octavos.

Enner Valencia cargó con todo su país, pero no pudo ayudarlos para cumplir su sueño de alcanzar los octavos de final en Qatar 2022, y ahora tendrán que pelear en los próximo cuatro años para acceder a otra Copa del Mundo.

⏱️ FINAL | Se terminó el sueño mundialista para la selección de Ecuador 🇪🇨. Aún así, se van con la cabeza en alto por haberlo dado todo: ¡Ánimo, @LaTri! 💪#ECU 1-2 #SEN pic.twitter.com/zfGz4720vt — Road to 2022 Español (@roadto2022es) November 29, 2022

Los encargados de hacerse presente en el marcador fueron Ismaïla Sarr al minuto 44 por la vía del penalti y Kalidou Koulibaly al 70', por los africanos; mientras que por los americanos marcó Moisés Caicedo (67').

Así queda el Grupo A de la Copa del Mundo Qatar 2022



1º-Países Bajos-7 puntos

​2º-Senegal-6 puntos

​3º-Ecuador-4 puntos​

4º-Qatar-0 puntos